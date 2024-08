Incubus anuncia shows no Brasil em 2025 com a turnê ‘Morning View’ - (crédito: TMJBrazil)

O público brasileiro acaba de ganhar um presente do multiplatinado grupo americano de rock Incubus, que anunciou o seu retorno ao Brasil em abril de 2025 para duas noites especiais e únicas, onde irá executar na íntegra o clássico álbum Morning View, além dos principais hits de mais de três décadas de carreira, responsáveis por cativar milhões de fãs ao redor do mundo.

A turnê é um dos maiores sucessos do ano, com datas esgotadas e concorridas nas principais arenas dos Estados Unidos.

A venda de ingressos para os dois únicos shows do Incubus no Brasil será realizada nas bilheterias oficiais e no site da Tickets For Fun a partir desta quarta-feira (21), ao meio-dia, em pré-venda oficial destinada ao fã-clube, e venda geral a partir de quinta-feira (22), ao meio-dia.

Não faz nem um ano que a banda anunciou a regravação e o relançamento do aclamado álbum, na nova versão intitulado Morning View XXIII pela Virgin Music Group, lançado em 10 de maio de 2024 e que, juntamente com a nova turnê, é o principal produto de um projeto que começou de forma despretensiosa em um live streaming em 2021 em comemoração ao 20º aniversário do disco.

Incubus comenta sobre o clássico ‘Morning View’

Na época, o Incubus retornou à casa onde gravou o álbum original e diretamente desse cenário, apresentou para uma audiência global todas as faixas, da primeira à última, pela primeira vez. A resposta dos fãs foi entusiasmada e a banda decidiu repetir a apresentação em outubro de 2023, dessa vez em um dos palcos mais importantes de sua cidade natal, o Hollywood Bowl, em noite lotada e claro, emocionante.

“Há aproximadamente 23 anos, alugamos uma casa à beira-mar para fazer um experimento artístico. O ambiente novo e estimulante, combinado com uma boa dose de impulso, nos ajudou a encontrar aquele estado de fluxo, e o conjunto de músicas que ficou conhecido como Morning View se tornou parte inesquecível e profundamente significativa de nossas vidas”, comenta Brandon Boyd, vocalista do Incubus, que ainda tem em sua formação Mike Einziger (guitarra, piano, vocais de apoio), José Pasillas II (bateria), Chris Kilmore (toca-discos, teclados) e Nicole Row (baixo).

“Este álbum ajudou a impulsionar nosso pequeno experimento artístico chamado ‘Incubus’ para um estilo de vida, e aqui estamos hoje, cerca de 23 anos depois, apresentando ao mundo uma nova/próxima fase de sua existência. ‘Morning View XXIII’ é uma regravação/ reinterpretação do álbum de 2001 e é o resultado do nosso desejo de honrar esse legado crescente, mas também de reimaginá-lo como músicos que tem tocado essas músicas com amor noite após noite nos últimos 23 anos. Nos vemos na estrada!”, completa o vocalista.

Até o momento, o Incubus já vendeu mais de 23 milhões de álbuns, obteve dezenas de certificados de platina e multiplatina em todo o mundo, somou bilhões de streams e alcançou seis estreias consecutivas no Top 5 da Billboard 200. Eles tocaram em festivais como BottleRock, Ohana, Lollapalooza e Rock in Rio, além de ser atração principal em arenas em todo o mundo.

Incubus em São Paulo

Data: quinta feira, 10 de abril de 2025

Espaço Unimed – Rua Tagipuru, 795 – Barra Funda, São Paulo – SP

Abertura da casa: 19h00

Início dos shows: 21h00

Ingressos: A partir de R$ 200,00

Classificação etária: Vedada a entrada de menores de 16 anos.