Teaser de ‘The Room Next Door’ é divulgado, confira!

A Estreia de ‘The Room Next Door‘ nos Estados Unidos está marcada para 20 de dezembro; lançamento no Brasil ainda não foi confirmado.

O mais recente projeto do renomado cineasta espanhol Pedro Almodóvar, “The Room Next Door”, ainda sem título definido em português, teve seu primeiro teaser divulgado nesta terça-feira (20). O filme está previsto para chegar aos cinemas dos Estados Unidos no dia 20 de dezembro, mas a data de lançamento no Brasil ainda não foi anunciada.

A trama “The Room Next Door” gira em torno de Ingrid e Martha, duas amigas próximas durante a juventude, quando trabalhavam juntas em uma revista. Ingrid se tornou uma romancista de autoficção, enquanto Martha seguiu carreira como repórter de guerra. A vida acabou afastando-as, mas, após anos de separação, elas se reencontram em uma situação inesperada, mas de alguma forma comovente.

O longa “The Room Next Door” conta com as atuações de Julianne Moore, vencedora do Oscar por “Para Sempre Alice”, e Tilda Swinton, premiada por “Conduta de Risco”. Esta produção marca a estreia do diretor espanhol no universo cinematográfico em inglês.

“The Room Next Door” também traz no elenco John Turturro (Ruptura), Alessandro Nivola (Os Muitos Santos de Newark) e Juan Diego Botto (O Esquadrão Suicida). O filme fará sua estreia mundial no Festival de Veneza 2024. Assista ao teaser de “The Room Next Door”:

Saiba mais sobre as personagens principais de The Room Next Door

Julianne Moore é uma atriz americana amplamente reconhecida por seu talento e versatilidade no cinema. Nascida Julie Anne Smith em 3 de dezembro de 1960, em Fayetteville, Carolina do Norte, Juliane Moore é conhecida por seu trabalho em uma variedade de gêneros, desde dramas intensos até comédias.

Ela ganhou notoriedade por suas atuações em filmes como “Boogie Nights” (1997) e “Magnolia” (1999), ambos dirigidos por Paul Thomas Anderson. A atriz conquistou o Oscar de Melhor Atriz por seu papel em “Para Sempre Alice” (2014), onde interpretou uma professora universitária que enfrenta a doença de Alzheimer. Além disso, ela foi indicada ao Oscar por outros papéis, como em “As Horas” (2002) e “Querida Wendy” (2005).

A atriz também é conhecida por sua colaboração com o diretor David Cronenberg em “Mapa para as Estrelas” (2014) e por sua atuação em filmes de sucesso como “Hannibal” (2001) e “Jurassic Park: O Mundo Perdido” (1997). Julianne Moore é amplamente respeitada por sua capacidade de assumir papéis complexos e emocionantes, se consolidando em sua posição como uma das grandes atrizes da sua geração.

Já a atriz Tilda Swinton é uma britânica conhecida por sua atuação única e versátil. Nascida Kirsty Hume em 5 de novembro de 1960, em Londres, Inglaterra, ela se destacou por seus papéis excêntricos e inovadores em uma carreira que abrange cinema independente, grandes produções e teatro.

Tilda Swinton ganhou notoriedade por seu trabalho em filmes como “Orlando” (1992), onde interpretou um personagem que vive por séculos e muda de gênero, e “Michael Clayton” (2007), pelo qual recebeu uma indicação ao Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante. Ela conquistou o Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante por sua performance em “Conduta de Risco” (2009).

Além de seus papéis em dramas e thrillers, Tilda Swinton é conhecida por seu trabalho com diretores como Wes Anderson em “O Grande Hotel Budapeste” (2014), e Luca Guadagnino em “Suspiria” (2018). Ela também tem uma colaboração notável com David Bowie no videoclipe de “The Next Day” e tem aparecido em filmes de fantasia como “As Crônicas de Nárnia” (2005-2010), onde interpretou a Feiticeira Branca.

Tilda Swinton é conhecida por sua habilidade de se transformar completamente para seus papéis, muitas vezes optando por personagens não convencionais e desafiadores, o que a torna uma das atrizes mais distintas e também respeitadas de sua geração.

Fernanda Frühauf – Supervisionada por Marcelo de Assis