Rachel Sheherazade leva a pior e STF encerra briga com Silvio Santos

O colunista Daniel Nascimento. do jornal O Dia, descobriu com exclusividade que o Supremo Tribunal Federal decidiu, na última terça-feira (11), pela inocência do SBT e de Silvio Santos em um processo movido por Rachel Sheherazade. A Primeira Turma do STF, presidida pelo Ministro Alexandre de Moraes, rejeitou os embargos apresentados pela jornalista em seu ultimo recurso. Com isso, o processo foi encerrado, e o caso arquivado.

É fato que a apresentadora de “A Grande Conquista” não se dava bem com o comunicador, embora teria sido descoberta pelo mesmo. Inclusive, após o falecimento do ícone da TV, neste sábado (17), a ex-contratada do SBT foi detonada nas redes sociais por não lamentar sua morte. Ela teria publicado uma suposta indireta sobre o caso, falando de ir contra a “manada”.

Mas de onde vem essa briga? Além das farpas trocadas entre eles, tudo começou quando a ex-A Fazenda acionou a Justiça após sua saída conturbada da emissora do dono do baú, em 2020, alegando contratação irregular, assédio moral e violação de direitos trabalhistas. Segundo a comunicadora, Silvio Santos teria atuado de forma a prejudicar sua carreira. A defesa do apresentador, porém, sempre negou as acusações.

Na época, a repórter processou o SBT na intenção de ter seu vínculo de emprego reconhecido, pois foi contratada como pessoa jurídica. Assim, quando demitida, ela não recebeu benefícios como décimo terceiro, férias e FGTS. Ela chegou a exigir uma indenização de cerca de R$ 20 milhões, valor que foi reajustado pela Justiça.

O SBT então foi condenado a pagar a indenização no ano passado, mas levou a questão à corte superior e a decisão foi revertida pelo STF. Na ocasião, o ministro Alexandre de Moraes derrubou a decisão que obrigava a emissora a indenizar a ex-colaboradora.

A famosa recorreu, mas a decisão unânime do STF que foi em plenário, considerou que não houve falhas no julgamento e não justificava a reabertura do caso. “Não houve qualquer omissão, contradição ou erro material no acórdão embargado”, afirmou o relator Alexandre de Moraes. O Tribunal entendeu que a ex-reality buscava reverter a decisão sem um fundamento jurídico válido.

Conforme os documentos que a coluna teve acesso, com o trânsito em julgado e o arquivamento dos autos, além da emissora se ver livre do imbróglio judicial, o saudoso Silvio Santos foi inocentado também da acusação de assédio moral. Rachel Sheherazade, por sua vez, não se pronunciou oficialmente sobre o caso, assim como não lamentou a morte do apresentador publicamente.

Vale lembrar que em dezembro do ano passado, a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, já havia noticiado sobre a reviravolta do processo, onde o STF decidiu favorável ao dono do baú e sua emissora, porém Rachel ingressou com recurso no próprio Supremo Tribunal Federal contra a decisão, sendo derrotada em plenário, ou seja, diferente da primeira que foi julgada apenas por Moraes, desta vez, todos os 5 ministros decidiram favorável ao SBT e Silvio Santos.