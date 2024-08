Alceu Valença apresenta novo show ‘Alceu Dispor’ no Rio - (crédito: TMJBrazil)

Alceu Dispor, o novo show do lendário cantor Alceu Valença, coloca à disposição do público uma avalanche de sucessos, consagrados por todos os cantos do país, com números de acesso maiúsculos nas plataformas de streaming.

Ao lado de sua banda, Alceu Valença interpreta músicas como Anunciação, Tropicana, Coração Bobo, Táxi Lunar, Pelas Ruas que Andei, Girassol, Como Dois Animais, Belle de Jour, cujo vídeo ultrapassou a marca das 240 milhões de visualizações no YouTube.

Além destes, temas de Luiz Gonzaga, como Baião, Vem Morena, Sabiá, Xote das Meninas e Pagode Russo reforçam as digitais do agreste e do sertão na identidade do artista.

O título do espetáculo descende de um meme que viralizou nas redes sociais, virou figurinha de aplicativo de mensagens e ilustração em camiseta de grife jovem, num momento em que o cantor angaria cada vez mais fãs de diferentes gerações.

Com mais de 5 milhões de seguidores em suas redes, Alceu Valença está à disposição de fãs de múltiplas nacionalidades, com base crescente de adeptos em países como Portugal, Espanha, Inglaterra, Irlanda, Alemanha, Suíça, Holanda, países onde passa a se apresentar regularmente, sempre com lotação esgotada.

Alceu canta ao lado de Tovinho (teclados), André Julião (sanfona), Zi Ferreira (guitarra), Nando Barreto (baixo), Cássio Cunha (bateria).

Alceu Valença é homenageado por Ronald e KVSH no remix de ‘La Belle de Jour’

De um lado Alceu Valença: ídolo e ícone da música brasileira desde os anos 1980, com sucessos que atravessam e influenciam a nova geração apaixonada por música, conhecido não apenas pelas suas obras, mas também pela sua forte presença de palco e por letras que frequentemente falam de temas regionais e sociais do nordeste brasileiro.

Do outro, os DJ’s Ronald e KVSH: dois talentos do beat, que apesar da pouca idade são reconhecidos mundialmente e vêm ganhando destaque a cada movimento dentro do cenário eletrônico.

Em forma de homenagem, os DJ’s uniram forças e criaram uma versão única e envolvente da famosa canção La Belle de Jour, já está disponível nas plataformas digitais e no lyric vídeo produzido em animação, no YouTube.

La Belle de Jour é um sucesso do álbum Sete Desejos, lançado em 1992. Composta por Alceu Valença, a canção além de ser uma arte musical poderosa e poética, traz a essência profundamente nordestina, presente em todas as obras do artista.

Transportando para os tempos atuais, a versão remix e inédita de La Belle de Jour combina a versatilidade de Ronald com a energia eletrizante de KVSH em uma das músicas mais conhecidas do país.

“A ideia do remix de La Belle de Jour saiu totalmente por acaso. Eu estava em reunião sobre outro projeto e o Edu Cristófaro, um grande empresário aqui de São Paulo, falou que adoraria ver um remix dessa música. Entre um assunto e outro, ele colocou a música pra eu ouvir a na hora me bateu uma coisa que eu pensei: tenho que fazer essa versão, saí de lá sabendo que quando chegasse em casa eu ia dar um jeito de produzir”, conta Ronald.

E continua: “Depois de uns dias trabalhando nela, eu ainda não estava contente e resolvi chamar um amigo, que é o KVSH, ele deu algumas ideias que abriram meus olhos e cá estamos, lançando o remix oficial de La Belle de Jour, de Alceu Valença”.

O lançamento do remix da obra de Alceu Valença

O lançamento do remix marca não apenas um novo projeto na carreira desses artistas, mas também um momento único da indústria musical brasileira, que poderá ouvir sem moderação um som muito especial. O feat promete atrair tanto os fãs e seguidores de cada um quanto alcançar novos públicos, e projetar ainda mais a música brasileira para o mundo.

“Alceu Valença é um gênio da música brasileira, artista que pavimentou muito do que é a estrada por onde percorremos hoje. Essa música é um poema, atemporal como o autor. Como DJ e produtor, é uma alegria poder recontar essa história ao lado do Ronald, que é um grande amigo e um enorme talento da música eletrônica jovem do Brasil”, finaliza KVSH.

Alceu Valença no Rio

Apresentação no dia 23 de agosto

Show às 21h30

Qualistage

A casa abre às 19h30

Endereço: Av. Ayrton Senna, 3000 – Barra da Tijuca, Rio de Janeiro

Classificação: 18 Anos. Menores de 18 anos, apenas acompanhados dos responsáveis legais

Bilheteria Oficial

Shopping Via Parque – Av. Ayrton Senna, 3000 – Barra da Tijuca / Segunda a Sábado das 11h às 20h / Domingo e Feriados das 13h às 20h