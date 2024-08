Super Tramp Experience se apresenta nesta semana em São Paulo

Após o grande sucesso na turnê de 2023 e os incontáveis pedidos do publico, a banda Super Tramp Experience estará de volta ao Brasil em agosto de 2024, com um unico objetivo: transmitir o som, a energia e a emoção o mais fielmente possível da lendária banda inglesa Supertramp.

A banda europeia agraciada pelo próprio Roger Hodgson, é considerada o melhor tributo ao Supertramp do mundo, é formada por Antoine Oheix (vocal e teclados), Alan Valley (guitarra, teclados e backing vocal), David Martin (saxofone, teclado, coros), Jean-Claude Givone (baixo, coros), Stéphane Glory (bateria), cinco apaixonados músicos pelo Supertramp, que se apresentam nos palcos da europa para emocionar o público ao som dos lendários sucessos de uma das maiores bandas de todos os tempos, se apresenta em São Paulo, no próximo domingo (25), no Tokio Marine Hall.

O Super Tramp Experience oferece um espetáculo de quase 2 horas, apresentando os grandes sucessos do Supertramp, o lendario grupo liderado pela dupla formada por Roger Hodgson e Rick Davies.

No setlist estarão os clássicos The Logical Song, Dreamer, School, Goodbye Stranger, Fool’s Overture, Crazy, Hide in your Shell, entre outros.

Super Tramp: tributo anuncia mais shows no Brasil

O Super Tramp Experience também se apresentará em Buenos Aires, no dia 13 de setembro de 2024 e segue para o Chile, encerrando a turnê em Santiago nos dias 14 e 15 de setembro de 2024.

Celebrando os 55 anos desde a criação da lendária banda de rock progressivo Supertramp, os 50 anos do lançamento do icônico álbum Crime of the Century e 45 anos do icônico Breakfast in America, um dos cinco discos mais vendidos do mundo, essa turnê do Super Tramp promete ser uma experiência inesquecível para os fãs brasileiros.

Sobre o Supertramp

O Supertramp foi uma banda de rock britânica que se formou em 1969 e é conhecida por sua música cativante e influente, combinando elementos do rock progressivo, pop e art rock.

A banda foi fundada por Rick Davies, que convidou Roger Hodgson e outros músicos para se juntarem à banda. A formação clássica contava com Rick Davies (vocais e teclados), Roger Hodgson (vocais e guitarra), John Helliwell (saxofone e clarinete), Dougie Thomson (baixo) e Bob Siebenberg (bateria).

Entre seus álbuns mais notáveis, estão Crime of the Century (1974), Even in the Quietest Moments (1977), Breakfast In América (1979) e …Famous Last Words (1982), todos lançados pela A&M Records. Nestes trabalhos, o Supertramp revelou os clássicos Dreamer, Rudy, Crime Of The Century, Give a Little Bit, The Logical Song, Take The Long Way Home, Just Another Nervous Wreck, Breakfast In América, Crazy, It’s Raining Again, Bonnie, My Kind Of Lady, entre muitos outros.

A banda também lançou oficialmente dois álbuns ao vivo: Paris (1979), Live’88 (1988) – este, fora de catálogo atualmente – e Live, 1997.

O Supertramp esteve no Brasil como headliner do festival Hollywood Rock em 1988 com shows lotados em São Paulo, no Estádio do Morumbi e no Rio, na Praça da Apoteose.

Roger Hodgson deixou o grupo após o final da turnê do álbum …Famous Last Words e seguiu em carreira solo. Em 2015, o Supertramp anunciou uma turnê internacional para a celebração de seus 40 anos, mas foi interrompida em decorrência do diagnóstico de câncer revelado por Rick Davies naquele ano.

Hoje, o Super Tramp busca levar esse legado às novas gerações que apreciam a lendária banda de rock progressivo.

Super Tramp ao vivo em São Paulo

Datas: 25 de agosto (domingo)

Horário: 20h

Horário de abertura: 2 horas antes do espetáculo

Local: Tokio Marine Hall

Endereço:?Rua Bragança Paulista, 1281 – Chácara Santo Antônio – São Paulo/SP

Informações e vendas:

Ingressos: R$140,00 a R$300,00

Vendas:??https://www.eventim.com.br/

Informações e compra de ingressos:

Bilheteria: Rua Bragança Paulista, 1281 / Chácara Santo Antônio

(Horário de atendimento: segunda a domingo, das 12h às 18h)