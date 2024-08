Zeeba apresentará o Hino Nacional Americano no jogo da NFL no Brasil - (crédito: TMJBrazil)

A National Football League (NFL) anunciou nesta terça-feira (20) que o cantor Zeeba, conhecido por sua dupla nacionalidade brasileira e norte-americana, será o responsável por apresentar o Hino Nacional dos Estados Unidos no histórico primeiro jogo da NFL no Brasil.

O evento, que ocorrerá no dia 6 de setembro na Neo Química Arena, em São Paulo, marcará o início da temporada regular de 2024 com um confronto entre Philadelphia Eagles e Green Bay Packers.

Zeeba, famoso por sua voz cativante e presença marcante em sucessos globais, traz consigo uma conexão única entre as culturas norte-americana e brasileira: “Ter a oportunidade de cantar o Hino Nacional dos Estados Unidos em um momento tão icônico é uma honra imensa”, disse Zeeba. “Como alguém que vive e respira as culturas de ambos os países, essa apresentação no primeiro jogo da NFL no Brasil é um momento que levarei para sempre comigo”, completa.

Zeeba se junta a um lineup que inclui Anitta, atração principal do show do intervalo, Luísa Sonza, que cantará o Hino Nacional Brasileiro e Carola, que aquecerá o público com sua música eletrônica antes do jogo.

O jogo será transmitido ao vivo para todo o Brasil por canais como RedeTV!, ESPN Brasil, CazéTV e NFL Game Pass na DAZN.

Zeeba lança a inédita ‘Sentimento Raro’, dedicada à sua noiva

O cantor e compositor Zeeba está lançando nesta quinta (25) o inédito single Sentimento Raro, uma faixa dedicada à sua noiva, Heloísa. A música está disponível em todas as plataformas digitais pela BMG e ganhará um videoclipe na próxima semana.

Zeeba, conhecido por sua colaboração com Alok na faixa Hear Me Now, que o consagrou como “a voz mais brasileira mais ouvida do mundo”, agora explora novos territórios sonoros.

Composta pelo artista como uma homenagem a sua noiva, Sentimento Raro não só reflete a essência de um amor puro e sincero, mas também demonstra a versatilidade dele em seu próprio idioma.

“A música fala sobre esse sentimento que vem depois da paixão, que eu chamo de raro, porque eu tive fases na minha vida, no começo da adolescência, que eu me apaixonava rápido por todo mundo. Depois veio outra fase na vida que eu falo que eu aprendi a me amar e passei a amar o outro, porque precisamos nos amar primeiro para depois amar o outro”, comenta Zeeba.

Juntos há quatro anos, o casal está noivo há um mês: “A gente começou a namorar na pandemia e começamos a morar juntos logo no primeiro ano de namoro”, relembra o artista. Durante o período, eles gravaram o videoclipe de Tudo Que Importa, faixa presente no álbum Reset, que também foi escrita por Zeeba como uma homenagem para a amada.

“Foi um sentimento que só foi aumentando e aí chegou a hora. Eu não me vejo mais com outra pessoa a não ser com a Helô. Por isso, eu falo que esse foi um sentimento raro!”, finaliza Zeeba.

Vale ressaltar que Zeeba vem conquistando o público com sua voz única, personalidade musical e composições; e alcançando o topo das paradas e premiações com grandes sucessos. Além disso, está presente nos principais palcos e festivais no mundo, como Rock In Rio, Lollapalooza e Tomorrowland.

Zeeba em entrevista no ano de 2020: “Quero que a minha música chegue à todas as pessoas”

Zeeba terminou o mês de setembro de 2020 instigando todos. Naquela época o artista começou a ter sonhos com uma mala no sótão do avô e resolveu ir atrás. Dentro dela tinha um bilhete com coordenadas que levavam para Paris. Com a ajuda de fãs, o cantor foi percorrendo o mundo nessa caça ao tesouro, chegando em Berlim e Nova York também.

Esse é contexto inicial do novo single I Got You, que Marcos Lobo Zeballos, mais conhecido como Zeeba, lançou no último mês pela gravadora BMG. O single foi escrito em parceria com Anouk, cantora e compositora holandesa que ocupa uma das cadeiras como jurada no The Voice Holanda. A letra traz várias línguas e fala sobre termos um porto seguro. Ela conta a história de um viajante que, quando volta para casa, sempre tem alguém a sua espera.

E este músico nascido há 27 anos em San Diego, na Califórnia (EUA), que tem alma brasileira, concedeu uma entrevista exclusiva ao TMJ para falar do inicio de sua carreira, de seus desafios, dos seus trabalhos com os amigos Alok e Bruno Martini e, claro, de seu mais novo single I Got You que nasceu com DNA de megahit.