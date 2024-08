Rock in Rio terá esquema de mobilidade no transporte público - (crédito: TMJBrazil)

Falta pouco menos de um mês para os fãs do Rock in Rio viverem dias mágicos na Cidade do Rock. Para que o público viva ao máximo as 500 horas de entretenimento, o evento contará com um sólido esquema de mobilidade para proporcionar mais conforto e conveniência aos fãs.

Durante o festival, o MetrôRio funcionará 24h para embarque durante a madrugada na estação Jardim Oceânico, com destino a todas as estações das linhas 1, 2 e 4. O serviço do BRT Expresso Rock in Rio terá pontos de embarque nos terminais do Jardim Oceânico, Alvorada e Paulo da Portela, e levará os fãs diretamente para o Terminal Centro Olímpico, o ponto mais próximo à Cidade do Rock.

O transporte Primeira Classe, sucesso nas edições passadas do festival, oferece um serviço completo ao contemplar diversos pontos de embarque na cidade do Rio de Janeiro e ampliar o serviço para atender os fãs do festival de outras cidades, contemplando até os estados de São Paulo e Minas Gerais.

As ruas do entorno da Cidade do Rock estarão com o trânsito bloqueado. Somente os moradores com o cadastramento aprovado pela Prefeitura do Rio poderão ter acesso às ruas interditadas durante a realização do festival. Os bloqueios serão feitos com uma tecnologia com Câmeras OCR (de reconhecimento de placas) e que poderão acessar apenas os veículos de moradores e veículos cadastrados.

Rock In Rio: MetrôRio terá esquema especial

Para facilitar a ida e o retorno do público durante os dias de festival, o MetrôRio funcionará com esquema especial. A estação Jardim Oceânico/Barra da Tijuca, terminal de integração com o serviço especial BRT Rock in Rio, ficará aberta 24 horas para embarque. As demais estações do sistema funcionarão em seu horário normal para embarque e, durante a madrugada, seguirão abertas, mas somente para desembarque.

O MetrôRio recomenda a compra antecipada dos bilhetes da concessionária, que custa R$ 7,50 por trecho.

Vale destacar que o público deverá ter saldo compatível com as viagens de metrô, BRT e outros modos separadamente, pois as tarifas são distintas do valor cobrado para o serviço do BRT , o qual fará o transporte direto até a Cidade do Rock.

Rock In Rio: Serviço BRT leva público direto ao festival

Neste ano, o Rock in Rio facilitará ainda mais a vida dos fãs com o lançamento do serviço BRT Expresso Rock in Rio, que amplia as opções de transporte para quem quer aproveitar o festival ao máximo. Utilizando a faixa exclusiva do BRT, o serviço oferecerá viagens diretas e expressas para o Terminal Centro Olímpico.

As partidas serão dos terminais Jardim Oceânico e Alvorada, sem paradas ao longo do trajeto, e do terminal Paulo da Portela, com paradas nas estações Praça Seca, Tanque e Taquara, garantindo uma chegada rápida e tranquila ao festival, tanto na ida quanto na volta.

Para utilizar o serviço do BRT , os fãs terão à disposição duas formas de aquisição de bilhetes: por meio do Rio Card, que segue o sistema tradicional de aquisição de cartões em máquinas de autoatendimento, ou pelo Jáé, o novo sistema de bilhetagem da Prefeitura que permite a compra de passagens diretamente pelo site e aplicativo, facilitando ainda mais o acesso ao transporte.

No site oficial do festival, os fãs também vão encontrar os links para realizar as compras das passagens. A tarifa para o serviço do BRT Expresso Rock in Rio custa R$ 23 (ida e volta) e estará em operação das 11h até as 5h do dia seguinte, atendendo à demanda do público em todos os horários do evento.

Além disso, para garantir a segurança e a organização durante o retorno, todos os usuários do serviço do BRT receberão a pulseira na chegada ao Terminal Centro Olímpico que deve ser apresentada no fim do festival, ao embarcar no transporte de volta.

Essa medida visa a facilitar o controle e proporcionar uma experiência mais tranquila e segura para todos que optarem por essa modalidade de transporte.