Cássia Eller e mais: saiba quais artistas escrevem músicas sobre o folclore brasileiro

Embora Cássia Eller não seja diretamente associada ao folclore tradicional brasileiro, sua obra incorporou elementos da rica cultura musical do país. Sua habilidade em misturar diversos estilos musicais destacou aspectos da cultura brasileira, mesmo que de forma indireta ao folclore. Em contraste, outros artistas têm uma conexão mais direta com o folclore. Isso é especialmente notável em 22 de agosto, Dia do Folclore, uma data criada para valorizar e preservar as tradições culturais do Brasil.

Elis Regina, por exemplo, é amplamente reconhecida por suas interpretações de músicas que celebram a tradição e o folclore brasileiros. Alceu Valença é outro artista destacado, conhecido por integrar elementos do folclore nordestino em seu trabalho, como o forró e a música tradicional pernambucana. Gilberto Gil e Caetano Veloso, por sua vez, exploraram e modernizaram aspectos da música popular e folclórica brasileira ao longo de suas carreiras, oferecendo novas perspectivas sobre as tradições musicais.

O Dia do Folclore, comemorado em 22 de agosto, foi estabelecido por um decreto do Congresso Nacional em 17 de agosto de 1965. A palavra “folclore” deriva do inglês “folklore“, que combina “folk” (povo) e “lore” (sabedoria ou conhecimento), refletindo a ideia de sabedoria popular.

Além de Cássia Eller, conheça outros artistas que celebram lendas e mistérios do folclore brasileiro:

Cassia Eller – ‘A Cuca Te Pega‘

A canção ‘A Cuca Te Pega’ de Cássia Eller utiliza a figura folclórica da Cuca para evocar um clima de aviso e precaução. No folclore brasileiro, a Cuca é frequentemente descrita como uma bruxa ou uma entidade ameaçadora que se dedica a capturar crianças que não obedecem.

Zizi Possi – ‘Uirapuru‘

A música “Uirapuru”, interpretada por Zizi Possi, é uma peça marcante que remete a uma figura do folclore brasileiro. O Uirapuru é um pássaro da Amazônia, conhecido por seu canto encantador, que é motivo de várias lendas e simbolismos na cultura indígena brasileira.

Lenine – ‘Leão do norte‘

A música “Leão do Norte” de Lenine celebra a força e a resistência da cultura nordestina do Brasil. O “leão” simboliza a bravura e a determinação dos habitantes da região, enquanto a canção exalta o orgulho e a identidade local. Através de sua letra e ritmo, Lenine destaca a riqueza cultural e a resiliência do nordeste brasileiro.

Ney Matogrosso – ‘O Vira’

A música ‘O Vira‘ de Ney Matogrosso é uma interpretação vibrante do folclore brasileiro, especialmente do estilo de dança popular conhecido como “vira“. A canção celebra a alegria e a energia das festas tradicionais do Nordeste, refletindo a exuberância e a autenticidade da cultura regional. Com uma batida contagiante, a música exalta a dança e a celebração como expressões essenciais da identidade brasileira.

Zé Ramalho – ‘Mistérios da Meia-Noite‘

‘Mistérios da Meia-Noite’ de Zé Ramalho explora temas místicos e enigmáticos, mergulhando em atmosferas de mistério e introspecção. A canção utiliza a meia-noite como metáfora para momentos de reflexão profunda e revelações pessoais. Com uma combinação de elementos do folclore e da música popular, a música destaca a busca por respostas e o fascínio pelos segredos da existência.

Carlinhos Brown – ‘Pererê Peralta‘

A música ‘Pererê Peralta‘ de Carlinhos Brown celebra o folclórico Pererê, um personagem conhecido por sua alegria e travessuras. A canção mistura elementos culturais e carnavalescos, refletindo o espírito lúdico do personagem. Com ritmos vibrantes e uma letra animada, Carlinhos Brown destaca a riqueza festiva e cultural do Nordeste brasileiro.

Saiba mais sobre o Folclore Brasileiro

O folclore brasileiro é um rico mosaico de tradições, lendas, festas populares e expressões culturais que refletem a diversidade e a vivacidade das regiões do país.

Na música e dança, o folclore se manifesta através de ritmos e movimentos característicos. O Frevo e o Samba dominam o Carnaval com suas batidas enérgicas, enquanto o Fandango, o Xaxado e o Xote trazem o som das festas do interior. O Maracatu é uma expressão cultural rica de Pernambuco, o Pau-de-fita é uma dança tradicional que adorna as festas juninas e a Quadrilha é a dança típica dessas celebrações.

As cantigas de roda são canções tradicionais que fazem parte da infância de muitas crianças brasileiras, com músicas como “Atirei o Pau no Gato”, “Escravos de Jó”, “Ciranda-cirandinha”, “O Cravo e a Rosa”, e “Sapo Cururu”. Essas cantigas são usadas para jogos e brincadeiras, sendo um meio lúdico de perpetuar a cultura popular.

Fernanda Frühauf – Supervisionada por Marcelo de Assis