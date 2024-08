Projeto de Salgadinho com mais de 6 horas de show tem ingressos esgotados

No último fim de semana, o projeto Casa do Salgado, idealizado pelo cantor Salgadinho, ícone do pagode, promoveu uma noite memorável na Quadra da Mocidade Alegre, em São Paulo.

Reunindo um público diverso, o evento que teve seus ingressos esgotados, destacou-se por sua atmosfera inclusiva e a celebração da diversidade, elementos que têm marcado a trajetória do projeto.

Com mais de 6 horas de shows ininterruptos, o público vibrou ao som de grandes sucessos do samba e do pagode. Entre os destaques, as apresentações dos Prettos, Luciana Mello, Encontro de Batuqueiros, Bateria da Mocidade Alegre e Cleverson Luiz fizeram da noite uma verdadeira festa de ritmos e emoções.

A Casa do Salgado tem se consolidado como um espaço de valorização da música popular brasileira, unindo diferentes vozes e estilos em torno do samba e do pagode. O evento, patrocinado pela cerveja Cacildes, não só celebra a riqueza cultural desses gêneros, mas também reforça a importância da inclusão e da diversidade no cenário musical, sendo uma referência no calendário cultural de São Paulo.

Salgadinho revela sua paixão pelo cavaquinho em entrevista

A voz de sucessos como Inaraí e Lua Vai, que nortearam o universo do samba nos anos 1990, o cantor Salgadinho concedeu uma entrevista exclusiva ao jornalista Marcelo de Assis em uma nova parceria entre o Terra e o portal The Music Journal Brazil para falar de toda sua trajetória como artista frente ao grupo Katinguelê e em sua carreira solo.

Em um dos momentos do bate papo, Salgadinho falou do seu apreço pelo cavaquinho, um dos célebres instrumentos do samba e da música popular brasileira. A paixão pelo instrumento musical começou muito cedo, quando ele tinha apenas 2 anos de idade. Foi justamente através desse enlace, que o artista criou a primeira masterclass no Brasil para ensinar a tocar o instrumento.

“Minha mãe conta que quando eu tinha dois anos de idade, um tio levou um cavaquinho onde eu morava e quando eu vi o cavaquinho fiquei maluco. Enquanto eu não dormia, ninguém tirava o cavaquinho de mim. Eu dormi com o cavaquinho!”, revelou Salgadinho de uma forma bem humorada.

O músico também se posicionou sobre as causas sociais e explicou como o samba deixou de ser um gênero alternativo, migrando para o mainstream há 30 anos.

Rodriguinho comenta fim de amizade com Salgadinho

O cantor e ex-BBB Rodriguinho concedeu uma entrevista para a coluna Play, do jornal O Globo e disse que está chateado com o pagodeiro Salgadinho.

“Confesso que fiquei chateado, até porque achava que ele me conhecia. Então, acho que ele poderia esperar para falar comigo aqui fora, e não fazer da forma que fez”, disse.

Após ser eliminado do BBB, Rodriguinho não teve tempo de conversar com Salgadinho, mas afirmou estar aberto para conversar. “Creio que um dia eu vou encontrar com ele e vou falar”, declarou.

Vale lembrar que Salgadinho fez críticas ao comportamento de Rodriguinho no reality. Em fevereiro, ele protagonizou uma discussão nas redes sociais com a esposa do amigo, Bruna Amaral.

“Eu realmente espero que você não tenha a casa de pau de vir na minha casa depois desses comentários todos. E muito menos de se fazer de ‘amigo’ do meu marido“, escreveu Bruna.