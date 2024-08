Produtores de eventos não precisam mais pagar ECAD. Entenda

Pagar o ECAD é mais um dos custos que os produtores de eventos conhecem bem. Além de todos os gastos que envolvem a realização de uma produção – como divulgação, contratação de artistas e técnicos, staff, transporte, rider de som e luz, aluguel do espaço, etc. -, quem produz eventos sabe que também terá que ficar em dia com a Lei de Direitos Autorais brasileira (9.610/98), que garante aos criadores e demais artistas a remuneração pelo uso de suas músicas por terceiros.

Mas a plataforma de venda de ingressos Bilheto acaba de propor uma solução inédita para que produtores de eventos não precisem mais pagar.

Mas o que é o ECAD?

ECAD é a sigla para Escritório Central de Arrecadação e Distribuição. Administrado por sete associações de música, o órgão existe para executar o processo de pagamento e distribuição dos direitos autorais a artistas e compositores – pagamento que é obrigatório.

Sempre que uma música é executada publicamente – ainda que seja pelo próprio artista que a compôs e/ou gravou -, o ECAD é responsável por identificar os autores da obra, arrecadar os valores devidos pelo executor e distribuí-los de acordo com os registros de titularidade.

A partir de agora, os produtores que realizarem as vendas de ingressos dos seus eventos pelo sistema da plataforma Bilheto não precisarão mais se preocupar com a arrecadação do ECAD. A própria plataforma, por meio do compartilhamento prévio das informações de estimativa de público com o órgão, irá realizar o pagamento antecipado da taxa, absorvendo o custo que, anteriormente, seria do produtor. A comodidade está disponível por meio de um plano personalizado.

Esta é mais uma inovação da plataforma de venda de ingressos Bilheto, que já é pioneira em serviços personalizados para produtores de eventos. A empresa também disponibiliza, sem custo, verba para marketing dos eventos com vendas pela sua tiqueteira.