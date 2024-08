Show do The Weeknd no Brasil será transmitido no YouTube - (crédito: TMJBrazil)

A cantor canadense The Weeknd se apresentará no Brasil no dia 07 de setembro, no estágio MorumBIS, em São Paulo. A apresentação contará com transmissão gratuita em tempo real no canal oficial do YouTube.

“Estou muito feliz em anunciar que meu show de São Paulo será transmitido ao vivo. Assim, todos ao redor do mundo poderão fazer parte dessa noite especial. Eu gostaria de poder ir a cada cidade do mundo, então momentos como esse nos dão a chance de nos conectarmos, em tempo real, e compartilharmos essa energia onde quer que você esteja.” – The Weeknd

O link da transmissão já foi divulgado pelo cantor através do Instagram Stories e é possível receber uma notificação do início da transmissão. Conforme informações do YouTube, o show será inédito neste formato e será em uma única noite.

Outra novidade sobre o show é que o The Weeknd reverterá 10% da receita líquida das vendas de mercadorias do evento e das vendas online para o Brazilian Soul Fund, da BrazilFoundation. Os recursos serão destinados a ajudar comunidades no Brasil afetadas por desastres naturais e a apoiar famílias em situação de vulnerabilidade econômica, incluindo as vítimas da enchente que atingiu o Rio Grande do Sul em maio deste ano.

The Weeknd compartilha detalhes de show que acontecerá em São Paulo

Na última quinta-feira (15), o The Weeknd publicou os detalhes do setlist que irá compor o show da noite do dia 07 de setembro. Na foto divulgada, há um aviso: “Apenas farei After Hours, Dawn FM”, escreveu.

No mês de julho, um vídeo com o teaser do próximo álbum do The Weeknd também foi compartilhando, causando expectativa nos fãs brasileiros. Este anuncio foi feito um dia após a banda confirmar o show no Brasil. A legenda do vídeo chama a atenção: “Existem três capítulos nesta história”.

Em junho de 2023, o cantor falou com a Variety sobre seus planos futuros.

“Estou terminando a terceira parte dessa saga, dessa trilogia. O nome dele sairá em breve, mas não se chama como alguns fãs pensam que se chama… o que eles acham que se chama é na verdade uma música do álbum, mas não é assim que o álbum em si se chama. Então, vou apenas dizer isso”, afirmou.

Ele estreará uma “produção nunca antes vista”, no show que acontecerá no dia 7 de setembro no Estádio MorumBIS em São Paulo e será produzido pela Live Nation.

Vale lembrar que The Weekend conhecido por seu estilo único que combina R&B, pop e elementos eletrônicos, ele ganhou destaque com seu álbum de estreia, “House of Balloons”. Com sucessos como “Blinding Lights,” “Starboy,” e “The Hills,” The Weeknd tem se consolidado como um dos artistas mais influentes da música contemporânea. Ele acumula vários prêmios, e é reconhecido por sua voz distintiva e inovadoras produções musicais.

Fernanda Frühauf – Supervisionada por Marcelo de Assis