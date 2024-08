Hozier lança o segundo set de inéditas ‘Unaired’

Cantor e compositor de renome mundial, Hozier lançou na última semana a segunda etapa com presentes inéditos para os fãs na forma do EP Unaired EP. Seu poderoso single principal, Nobody’s Soldier, é uma faixa que destaca questões extremamente problemáticas do tráfico internacional de armas, já está disponível nas plataformas digitais pela Universal Music.

Nas últimas semanas, rolaram algumas provocações enigmáticas, como um trecho inicial de Nobody’s Soldier postado no setlist.fm. Os fãs, intrigados, se viram em um turbilhão de expectativas até que o cantor providenciou a estreia global da canção ao vivo, na íntegra; foi diante de um público entusiasmado no Lollapalooza, durante o show principal de Hozier no Bud Light Stage em Chicago, em 1º de agosto.

Unaired EP tem três músicas inéditas, originalmente gravadas durante as sessões do último álbum Unreal Unearth, que está no topo das paradas. Além de Nobody’s Soldier, o EP também inclui July, produzida por Jeff ‘Gitty’ Gitelman (Anderson .Paak, H.E.R.), e That You Are, produzida por Gus Seyffert (Beck, Michael Kiwanuka), com a participação do fascinante artista folk sírio-americano Bedouine.

Em uma nota para os fãs, Hozier disse: “Queridas almas, quero agradecer a cada um de vocês por tudo que aconteceu no ano passado. Tem sido um privilégio viajar, tocar e receber tanto amor e apoio. Foi um período muito especial para mim, agradeço sinceramente a todos vocês”.

Ele comentou as novas faixas: “Nobody’s Soldier, alguns de vocês já devem ter ouvido ao vivo. July é a música irmã de Wildflower and Barley, escrita enquanto esperava o fim da pandemia, e That You Are, uma canção que tive a bênção de escrever com Bedouine em Los Angeles. Gravamos juntos logo depois”.

“Espero sinceramente que vocês gostem dessas músicas que somamos com este capítulo. Mais uma vez, obrigado pelo apoio e espero ver alguns de vocês em um show em breve!”, finalizou.

Hozier anunciou novo álbum em 2023

Hozier anunciava em maio do ano passado o seu novo álbum, Unreal Unearth, para o dia 18 de agosto daquele ano pela Universal Music, via Rubyworks. Para comemorar o anúncio, o artista apresentou a então inédita faixa Francesca.

O trabalho traz também as faixas previamente lançadas Eat Your Young, single que alcançou o topo das paradas e marcou a chegada de Hozier pela terceira vez a posição, e All Things End.

Hozier está realizou shows intimistas no ano passado em cidades selecionadas nos Estados Unidos, que foram apresentados antes de sua turnê principal, no outono (no hemisfério norte).

A série de 11 shows esgotados começou em 6 de maio, em Atlanta, e terminou com apresentações no Bowery Ballroom, em Nova York, e no Troubadour, em Los Angeles, respectivamente, em 25 e 31 de maio.

