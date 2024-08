DJ Batata recebe Luana a Famosa em ‘Furacão de Mulher’

Luana a Famosa é um Furacão de Mulher ao lado de DJ Batata. Enérgica e confiante, a faixa chega como um mantra para exaltar as múltiplas qualidades femininas.

Luana estreia no mundo da música com uma performance que cativa e conquista, enquanto DJ Batata entrega produção, melodia e batidas criadas para agitar as pistas de dança.

Furacão de Mulher, que é o primeiro de uma série de lançamentos de DJ Batata com a Sony Music, já está disponível nas plataformas de música e o vídeo pode ser assistido no YouTube.

Responsável por vários sucessos, como Dom Dom Dom, com MC Pedrinho, Que Tiro Foi Esse?, de Jojo Todynho, Angra dos Reis, com MC Daleste, entre outros, DJ Batata retorna à cena para introduzir Luana Nobre como Luana a Famosa. O produtor se inspirou na personalidade dela para traduzir toda sua energia feminina numa faixa que representasse esse começo.

A carreira de DJ Batata

DJ Batata, de nome Fábio, nasceu no Rio de Janeiro e morou no bairro de Realengo até sua adolescência. Aos 13 anos, começou a frequentar a boate Portinari, iniciando o gosto pelas mixagens nas pick-ups e sempre conseguia uma brecha com os DJ’s residentes para tocar. Daí para os bailes funks foi um pulo.

O sampler tornou-se companheiro de DJ Batata. Passou por várias equipes de som, como Live, A Droga, Estúdio LD, ZZ Disco, Furacão 2000, Explosão e Big Mix. Na Furacão 2000, ao lado de Rômulo Costa e Verônica Costa, fez programação diária na rádio Imprensa e Rádio Mania.

Em seguida, teve seu programa sozinho com programação diária na rádio Transcontinental, sucesso de audiência com mais de 500 mil ouvintes diários, onde ficou quatro anos na liderança, o que considera hoje como uma rica experiência e aprendizado.

Jojo Todynho teria ‘negado’ um copo d’água’ para funcionário

O colunista Danyel Nascimento, descobriu com exclusividade que um ex-funcionário de Jojo Todynho passou por poucas e boas ao prestar um serviço na casa da famosa.

Diferente do que se vê nas postagens do Instagram da famosa, onde por diversas vezes ela aparece toda simpática oferecendo comida e até mesmo cerveja para seus prestadores de serviços, a realidade seria bem diferente. Segundo a fonte, nem um copo d’água a cantora lhe teria oferecido.

É isso mesmo, caros leitores. O rapaz e sua equipe só não teriam trabalhado de bico seco, pois foram abastecidos de casa com uma garrafa térmica de 5 litros de água. Contratado para fazer um serviço em uma das dependências da mansão da funkeira, o profissional teria chegado por volta das 10h e saído às 17h. Nesse tempo, a cantora teria passado por ele e seus colegas diversas vezes de cara fechada, sem nem dar um bom dia ou boa tarde.

Aliás, nem mesmo a presença de duas amigas que a acompanhavam no dia teria despertado a simpatia da famosa, como vemos nos vídeos. Ele ainda disse que Todynho teria disponibilizado uma funcionária para vigiar o trabalho deles desde o momento em que entraram, até o final do serviço.

Embora conversasse com a equipe o tempo todo, a mesma teria seguido recomendações de sua patroa e sequer teria perguntado se eles ainda tinham água para beber.

Já habituado a trabalhar em casa de “gente rica”, como dito pelo funcionário, a situação é mais comum do que parece. Inclusive, junto dos equipamentos, eles levam, além de água, uma marmita, pois sabem que se depender da boa vontade de alguns contratantes, eles ficarão à míngua.

Xi, será que a suposta situação teria acontecido em um dia em que Jojo Todynho não estava muito a fim de socializar? Ou será que a conta de luz e água veio um absurdo, fazendo com que a funkeira economizasse na água gelada para os funcionários? Fica a dúvida!

