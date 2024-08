Dulce María visita a Disney pela primeira vez com sua família

A cantora e atriz mexicana Dulce Maria comemorou a primeira visita de seu marido, Paco Alvarez e da filha, Maria Paula, ao Walt Disney World Resort, na Flórida (EUA).

O trio recebeu uma recepção especial dos personagens Mickey Mouse e Minnie Mouse durante sua recente visita ao Lugar Mais Mágico do mundo.

Tal registro acontece após uma declaração de Dulce Maria sobre o futuro do RBD. A cantora, conhecida por interpretar Roberta Pardo na novela Rebelde (2004-2006), refletiu sobre sua ausência na live Ser O Parecer em 2020, explicando que enfrentava crises de ansiedade e ataques de pânico durante o auge do grupo, além de estar em uma gravidez complicada na época.

Em entrevista para a edição mexicana da revista Marie Claire, Dulce María deu a entender que vê o RBD como um “ciclo fechado”. Embora tenha expressado gratidão pelo que viveu com os outros membros e fãs durante a Soy Rebelde Tour no ano passado, a cantora não tem certeza se o grupo voltará a se reunir. “Na verdade, eu duvido”, afirmou.

Para Dulce Maria, a mais recente turnê do RBD só aconteceu pelo o “amor dos fãs”

Apesar das incertezas sobre o futuro, Dulce reconheceu que a turnê de reencontro de 2022 só foi possível graças ao amor dos fãs. No entanto, ela também mencionou as dificuldades e feridas deixadas ao longo da trajetória do RBD.

Um exemplo foi a sua ausência no show virtual de 2020, quando estava grávida e em plena pandemia, enfrentando uma gravidez complicada. Dulce lembrou que, embora muitos fãs tenham mostrado empatia, outros a criticaram, o que acabou marcando mais uma ferida em sua relação com o grupo.

Além disso, Dulce María confessou que, durante os anos de maior sucesso do RBD, entre 2004 e 2006, ela lidava com crises de ansiedade e ataques de pânico. Naquele período, o grupo tinha uma agenda exaustiva de compromissos pelo mundo, e a cantora sentia que algo não estava certo, sem entender exatamente o que estava acontecendo.

Embora o futuro do RBD seja incerto, Dulce María permanece grata pelo que viveu ao lado do grupo e de seus fãs, deixando claro que cada momento foi significativo e especial.

Dulce María confirma erros na auditoria da turnê do RBD

No dia 15 de maio deste ano, a atriz e cantora mexicana Dulce María participou de um evento da revista Glamour México e falou sobre a situação atual da turnê do RBD. Ela confirmou que foram encontrados erros na auditoria que investiga o ex-empresário do grupo, Guillermo Rosas.

“Tínhamos muitos planos de continuar com a turnê e, neste momento, infelizmente, estamos em um momento difícil”, desabafou.

“É muito difícil, muito decepcionante e muito doloroso tudo pelo que estamos passando e não poder sair e contar a eles tudo o que gostaríamos de falar porque é algo, é algo delicado”, disse.

“Desde a primeira auditoria já saíram irregularidades, mas não podemos dizer. Não me cabe agora dar muitas informações”, finalizou.

Vale lembrar que a revelação foi feita pelo programa mexicano Chisme No Like. O afastamento dos integrantes do RBD do ex-empresário Guillermo Rosas aconteceu após a descoberta de desvio de dinheiro.

Ele teria desviado cerca de 50 mil dólares do projeto de NFT sem prestar contas sobre as movimentações financeiras ao grupo.