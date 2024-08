John Legend e P!nk farão show em convenção política nos EUA

As eleições nos Estados Unidos estão agitando também o mercado musical. A convenção do Partido Democrata está em andamento, e renomados artistas, incluindo P!nk e John Legend, estão sendo adicionados à programação do United Center, em Chicago, para celebrar a candidatura de Kamala Harris à presidência do país. P!nk se apresentará no encerramento da convenção, na noite desta quinta-feira (22), enquanto John Legend se apresentará na noite desta quarta-feira (21).

O cantor John Legend, em entrevista ao canal CBS, destacou: “Vendo o quão inteligente, carismática, empática e preparada ela está, é claro que ela se preparou para este papel. Ela é extremamente qualificada para ser presidente. Além disso, ela tem o caráter necessário; para ser presidente, é preciso se importar com a vida das pessoas, e o governo deve trabalhar para melhorar suas vidas.” John Legend, conhecido por “All of Me“, se apresentará na noite desta quarta-feira (21).

A cantora P!nk é esperada para encerrar a convenção na noite desta quinta-feira (22). Embora a CNN tenha contatado a equipe da artista para confirmar sua participação, a informação ainda não foi confirmada até o momento da publicação. A cantora é conhecida por seu ativismo em prol dos direitos das mulheres e dos direitos LGBTQ+. Em 2022, lançou o videoclipe de “Irrelevant”, abordando questões como racismo e sexismo nos Estados Unidos. O clipe inclui imagens sobre saúde reprodutiva, direitos civis e tensões raciais, com o trecho: “As garotas só querem ter direitos. Então, por que nós temos que lutar?”.

John Legend e Pink se juntam a outros artistas no apoio a Kamala Harris

P!nk e John Legend se juntam a uma lista crescente de músicos que apoiam a campanha de Harris, desde que o vice-presidente inesperadamente entrou na disputa substituindo Biden, que deixou o cargo há um mês devido a preocupações sobre sua capacidade. O apoio à campanha inclui artistas como Ariana Grande, Barbra Streisand, Cardi B, Charli XCX, Demi Lovato, Katy Perry, Megan Thee Stallion, Olivia Rodrigo e Beyoncé, cuja música “Freedom” foi adotada como tema oficial da campanha de Harris.

Durante o evento da noite, também estão programados discursos do governador de Minnesota, Tim Walz, candidato a vice-presidente ao lado de Kamala Harris, além dos senadores Cory Booker e Amy Klobuchar, e do ex-vice-governador Geoff Duncan. O ex-presidente Bill Clinton também fará um discurso.

Kamala Harris assumiu a campanha presidencial dos Estados Unidos após a renúncia do atual presidente Joe Biden, marcando um momento histórico como a primeira mulher e a primeira pessoa de origem afro-americana e sul-asiática a liderar uma candidatura presidencial dos principais partidos americanos. Sua ascensão representa uma mudança significativa na política americana, prometendo trazer novas perspectivas e energias para a corrida eleitoral.

Fernanda Frühauf – Supervisionada por Marcelo de Assis