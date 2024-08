Buteco do Gusttavo Lima em Goiâna será transmitido pelo Disney+

O cantor Gusttavo Lima já havia noticiado anteriormente que faria uma redução em seu número de shows para ficar com a família. Uma das estratégias para que seus fãs matem a saudade do cantor é uma parceria entre Gusttavo Lima, 34 e a Disney + Brasil. Nesta quarta, (21) a parceria foi anunciada através das redes sociais, e o show Buteco do Gusttavo Lima será transmitido ao vivo pela plataforma e ficará à disposição dos assinantes.

Na legenda da publicação do Instagram, o cantor afirmou: “Toda despedida merece uma saideira!“. Ainda conforme a publicação, o show acontece na cidade de Gôiania, capital do estado de Goiás. Chamado de Buteco – A Despedida vai ser realizado no dia 31 de agosto, às 19h, no Disney Plus.

A despedida de Gusttavo Lima também contará com os shows de Bruno & Marrone, João Bosco & Vinícius e Bruno & Denner. Além deles, outros artistas como Rick & Renner, Guilherme & Santiago, Di Paullo & Paulino, Matogrosso & Mathias e Traia Veia farão a participação no evento.

Os ingressos estão disponíveis na plataforma BaladaAPP e a transmissão acontece na Disney+.

Gusttavo Lima reduzirá número de shows para ‘cuidar da família’

O cantor Gusttavo Lima, (34) anunciou que reduzirá de forma significativa seu número de shows no próximo ano. O embaixador fez o anúncio durante sua apresentação na cidade de Brumadinho, em Minas Gerais. Ele revelou que a partir de 2025 fará 50 shows durante o ano, priorizando mais tempo com a família e descanso.

“Vai ser um ano diferente na minha carreira”, afirmou o contador durante o show, sobre o próximo ano e o número de shows. “Um ano para dar uma descansada. Tenho dois filhos para criar, uma mulher maravilhosa”, destacou o cantor sobre sua decisão de cuidar da vida pessoal. A carreira de Gusttavo Lima já completa 25 anos e em uma entrevista o cantor refletiu sobre a intensidade de sua rotina e como o trabalho impacta na rotina famliar.

“São 25 anos de trabalho ininterruptos, de estrada, sem férias, cantando de quinta a domingo sem parar. As crianças já estão crescendo. Um já está com seis, outro com sete. É aquele momento que meus filhos só vão ter essa idade uma vez na vida”, destacou o cantor sobre a fase em que os filhos estão vivendo.

Ao ser questionado sobre o futuro, Gusttavo Lima destacou: “A gente vai ficar com saudade uns dos outros, mas é por uma razão bem gostosa, pela família e o descanso. A gente cumpre os 50 shows e depois vê como é que vai ser. O bebê está cansado”, disse o cantor.

Fernanda Frühauf – Supervisionada por Marcelo de Assis