Veja o que conhecer em uma viagem a Frankfurt

Com cerca de 800.000 habitantes, Frankfurt é a quinta maior cidade da Alemanha e um dos maiores centros financeiros do continente europeu. A cidade é rica culturalmente e tem uma atmosfera pulsante. É um destino que mistura o novo com o antigo por meio da história, arquitetura e estilo de vida dinâmico.

Frankfurt também é conhecida por suas belas áreas verdes, parques e florestas urbanas. As ruas do distrito financeiro abrigam parques e são palco de eventos culturais e festivais ao longo do ano. A Floresta da Cidade de Frankfurt, por exemplo, é uma extensa área arborizada que proporciona um refúgio para a flora e a fauna locais, permitindo o contato com a natureza sem sair da cidade.

Como em toda cidade europeia, o centro é um bom ponto de partida para desbravar tudo o que o destino oferece. Conhecido como Altstadt, o centro histórico de Frankfurt é um verdadeiro cartão postal vivo com suas ruas históricas de paralelepípedos e edifícios medievais, local ideal para passeios, gastronomia e compras.

Atrações imperdíveis

Uma das principais atrações é a Römerberg, praça histórica que data da Idade Média. Este local é famoso por seus edifícios com fachadas no estilo enxaimel que dão aquele ar de vilarejo alemão. No coração da praça está o Römer, um complexo de prédios que abriga a prefeitura há mais de 600 anos. Este local é frequentemente palco de eventos culturais e celebrações, tornando-se um ponto de encontro tanto para turistas como para os moradores. Se você estiver com sorte, é possível ver casais recém-casados celebrando o matrimônio na porta da prefeitura. Todas essas instalações foram cuidadosamente reconstruídas após a Segunda Guerra Mundial.

Outro ponto imperdível nessa região é a Catedral de São Bartolomeu, ou Kaiserdom. Esta imponente igreja gótica desempenhou um papel crucial na história alemã, sendo o local de coroação de 10 reis do Sacro Império Romano-Germânico entre os séculos XIV e XVIII. A catedral possui uma torre de 95 metros de altura que oferece uma vista panorâmica deslumbrante da cidade para aqueles que se aventuram a subir seus mais de 300 degraus. Além disso, o interior da catedral abriga obras de arte sacra e um impressionante órgão.

Diversidade de museus

A cidade abriga uma grande diversidade de museus, mas o que torna esse fato ainda mais especial é a proximidade entre eles. Boa parte deles, mais de 20, estão concentrados em uma área conhecida como Museumsufer, o que facilita bastante a visitação, principalmente para quem não tem muito tempo na cidade.

1. Städel

Um dos museus mais famosos e concorridos é o Städel, por conta do seu acervo que atravessa muitos séculos de arte europeia. Fundado em 1815, ele tem obras de mestres como Rembrandt, Vermeer e Delacroix. A galeria de arte moderna apresenta peças de artistas como Picasso, Matisse e Kandinsky. O edifício em si já impressiona com sua fachada imponente, interior elegante e um rooftop a céu aberto com uma vista superlegal.

2. MMK

Outro renomado museu é o MMK, que possui uma vasta coleção de arte contemporânea com foco em artistas internacionais e exposições inovadoras. O edifício tem um design moderno e espaços amplos e iluminados, tornando a experiência de apreciar a arte ainda mais especial. Por lá, você poderá admirar obras de artistas como Andy Warhol, Joseph Beuys e Joan Miró.

3. Museu Senckenberg

O Museu de Senckenberg tem uma coleção de fósseis, esqueletos de dinossauros e exposições temáticas de fazer inveja (Imagem: Diego Grandi | Shutterstock)

Para os fascinados por história natural, o Museu Senckenberg é uma parada obrigatória. Sua coleção de fósseis, esqueletos de dinossauros e exposições temáticas é de fazer inveja a qualquer outro museu de história natural do mundo. O destaque vai para um esqueleto de dinossauro Diplodocus, que transporta

os visitantes para milhões de anos atrás.

4. Museu Alemão de Arquitetura

A arquitetura também tem o seu espaço, o Museu Alemão de Arquitetura explora a história por meio de maquetes, desenhos e fotografias. O museu oferece uma visão única da evolução da construção e do design urbano, com exposições especiais que mudam regularmente.

5. Museu Judeu

Para os que apreciam história, o Museu Judeu vale uma visita. Localizado na área conhecida como Judengasse, centro da vida judaica em Frankfurt por séculos, ele oferece uma visão aprofundada da cultura e história judaica na cidade.

Palmengarten: maior jardim botânico da Europa

Um dos maiores e mais belos jardins botânicos da Europa tem como sede Frankfurt. Fundado em 1871, o Palmengarten se estende por cerca de 22 hectares, proporcionando aos visitantes uma experiência rica em botânica e natureza.

Um dos pontos altos do jardim é a sua vasta coleção de plantas tropicais e subtropicais, exibidas em estufas que simulam os diferentes climas necessários para o cultivo de espécies que vão desde orquídeas exóticas até palmeiras gigantes. Reserve algumas horas para esse passeio, pois é uma verdadeira viagem pela flora de diversas regiões do globo.

Já deu para perceber que Frankfurt é uma cidade rica em cultura, com uma variedade de coleções que vão desde a arte antiga até às mais atuais. Com certeza, todos os perfis de viajantes vão encontrar algo que interesse e, por que não, descobrir novas paixões.

Cidade moderna e progressista

Conhecida também por sua próspera cena financeira, a cidade abriga bancos de investimento, empresas de consultoria e instituições financeiras que se reúnem em arranha-céus com fachadas de vidro e aço formando um skyline incomum para os padrões europeus. Os prédios projetados para impressionar refletem a imagem de uma cidade moderna e progressista.

1. Eurotower

O Eurotower, sede do Banco Central Europeu, é um dos marcos mais icônicos do distrito financeiro. Com seus 48 andares e 185 metros de altura, é um testemunho da importância da Alemanha para a economia europeia.

2. Hafenpark

Bem próximo ao Eurotower, fica o Hafenpark, parque situado nas margens do rio Meno. O local tem uma atmosfera moderna e dinâmica que se destaca por suas instalações esportivas. Considerado um paraíso para os entusiastas de atividades físicas, ele oferece quadras de basquete, pistas de skate e áreas para prática de parkour.

Além disso, o Hafenpark tem gramados bem cuidados e vistas panorâmicas do rio e do skyline, excelentes para caminhadas e piqueniques. Durante o verão, o parque, assim como as ruas do distrito financeiro, se torna ainda mais vibrantes com eventos culturais que vão de exposições de arte a shows de música ao vivo.

3. Mainhattan

Já na área conhecida como Mainhattan, apelido derivado da combinação de “Main”, o rio que corta a cidade, e “Manhattan”, devido à impressionante linha do horizonte repleta de prédios que lembra o famoso bairro de Nova York, é possível curtir uma grande variedade de atrações turísticas. Entre elas, a Main Tower, imponente edifício que oferece um mirante acessível ao público, juntamente com um restaurante que permite aos visitantes apreciarem uma refeição enquanto desfrutam das vistas deslumbrantes.

4. Sachsenhausen

O distrito de Sachsenhausen é conhecido por seu lado boêmio e por abrigar algumas das mais antigas casas de vinhos de Frankfurt (Imagem: Frank Wagner | Shutterstock)

Se você atravessar a ponte sobre o Meno, chegará ao distrito de Sachsenhausen, conhecido por seu lado boêmio e por abrigar algumas das mais antigas casas de vinhos de Frankfurt. O bairro é ideal para passar uma tarde relaxante degustando um copo do tradicional vinho de maçã e saboreando as especialidades regionais.

Gastronomia e vida noturna

À noite, prepare-se para desfrutar da vida noturna agitada, pois os clubes e bares da cidade ficam lotados até tarde. A parte gastronômica também merece atenção. A cidade abriga desde restaurantes estrelados a opções de culinária regional. Uma das iguarias locais famosas mundialmente é o “Frankfurter Würstchen” (salsichão de Frankfurt), preparado com carne suína e bovina, pimenta e ervas. Podem ser assados, fritos ou cozidos, e são frequentemente servidos em pães pequenos com uma boa mostarda de acompanhamento.

Outro prato típico de Frankfurt é o Grüne Soße, um molho verde feito com oito ervas frescas, geralmente servido com carne ou ovos, e o Frankfurter Rippchen, em que as costelas de porco defumadas são servidas com uma generosa porção de chucrute e batatas cozidas. Os doces também têm um lugar especial, o Frankfurter Kranz é um bolo tradicional da região, feito com massa de baunilha, recheado com um creme branco bem espesso, coberto com castanha triturada e decorado com cerejas.

A cidade conta ainda com uma variedade de restaurantes de culinária internacional, que vão da cozinha italiana à tailandesa, mas a comida local tem um lugar especial no coração tanto dos habitantes quanto dos turistas, e os restaurantes que servem pratos tradicionais são frequentemente os mais populares.

Frankfurt é uma cidade que surpreende e encanta em cada esquina, oferecendo uma experiência única independentemente do estilo de viajante. Seja você um aficionado por história, um amante da arte, um entusiasta da gastronomia ou apenas alguém em busca de novas aventuras, Frankfurt certamente tem algo especial reservado para você. Ao planejar sua próxima viagem, considere incluir alguns dias para explorar esta vibrante metrópole e descubra tudo o que ela tem a oferecer.

Por Camila Karam – revista Qual Viagem