Manu Bahtidão lança o inédito single ‘4 Enganados’  

A cantora Manu Bahtidão, uma das grandes sensações da música nacional da atualidade, lançará nesta quinta-feira (22) o inédito single 4 Enganados, que estará disponível em todas as plataformas digitais pela ONErpm.

Com hits atrás de hits, Manu Bahtidão atualmente soma mais de 1,2 bilhão de views apenas em seu canal do YouTube. Agora a artista se prepara para lançar um single inédito que fará a abertura para o seu novo projeto audiovisual que será gravado ainda neste ano.

4 Enganados também ganhará um lyric vídeo disponível no canal oficial da cantora no YouTube.

Composta pela própria Manu em parceria com Thallyson Lima, Ricardus e Léo Carvalho, a música que traz em seus versos a pegada da sofrência com as levadas do tecnomelody aborda o tema de um amor não correspondido onde eles não conseguem se relacionar.

“Estou muito feliz por mais um lançamento! Essa é só uma das faixas que já estamos trabalhando para o meu novo projeto que será gravado neste ano. Vem muita coisa boa ainda pela frente e tenho certeza que vocês vão curtir muito”, compartilhou Manu Bahtidão.

Manu Bahtidão chegou a anuciar pausa para fazer tratamento médico

No dia 13 de agosto, a cantora Manu Bahtidão por meio de sua equipe, anunciou que fará uma pausa para realizar um tratamento médico. O comunicado foi publicado nas redes sociais da artista.

“A MA Produções, juntamente com o corpo jurídico do escritório Adelia Soares Advogados, representante legal da cantora Manu Bahtidão, comunica que, por recomendação médica e para preservação da saúde da artista, esta precisará se ausentar de suas atividades profissionais por um período mínimo de 10 dias para tratamento médico”, iniciou a nota.

“Agradecemos profundamente a compreensão de todos e asseguramos que Manu Bahtidão está recebendo os cuidados necessários para sua plena recuperação. Estamos confiantes de que, em breve, ela retornará aos palcos com toda a sua energia e entusiasmo para continuar encantando o seu público”, concluiu.

Vale lembrar que um dia antes, ela se apresentou no programa Encontro, na TV Globo.

“Eu tô no Encontrooo!!! É sempre maravilhoso participar desse programa lindo junto com a @patriciapoeta e a @tati. E hoje, com exclusividade, cantei minha próxima música de trabalho. “4 Enganados” tá vindo aí!!! Dia 22 às 21h vai estar disponível em todas as plataformas”, comentou em seu Instagram.

“Vocês já podem fazer o pré-save, que é super importante”, finalizou.

Manu Bahtidão vai às lágrimas com TOP 1 de ‘Torre Eiffel’

A cantora Manu Bahtidão foi às lágrimas em um vídeo compartilhado em sua conta oficial no Instagram para celebrar o sucesso da faixa Torre Eiffel, que conta com a colaboração dos sertanejos Guilherme e Benuto.

“Meu Deus, que felicidade acordar com essa notícia, são dias e noites trabalhando incansavelmente. Quanta gratidão. Muito obrigada meus amigos compositores, influenciadores, meus amigos artistas que colocaram nossa canção em seus repertórios, meus fãs e gratidão à Ele, o meu Deus que me dá forças para que eu permaneça persistindo. É o Tecnomelody, é a música do meu Pará no topo, isso é HISTÓRICO!”, celebrou Manu Bahtidão.

4 Enganados já está disponível para pré-save.