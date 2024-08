Leila Pinheiro e Ricardo Bacelar revisitam João Donato em ‘Lugar Comum’  

Lugar Comum, clássico do repertório do genial João Donato (1934-2023), é o single escolhido para apresentar o álbum produzido a quatro mãos pela cantora Leila Pinheiro e o cantor e multi-instrumentista Ricardo Bacelar, centrado na obra do compositor, que completaria 90 anos em 17 de agosto.

Com estreia nas plataformas digitais marcada para 23 de agosto pela Jasmin Music, o single revela o conceito do álbum, que propõe novas versões acústicas para canções de João Donato, gravadas no Jasmin Studio, em Fortaleza (CE).

O arranjo de voz e piano elaborados por Ricardo e Leila Pinheiro para Lugar Comum privilegia a melodia de Donato e a poesia de Gilberto Gil, autor da letra: “Esta foi a primeira música que gravamos e ela inaugurou a estética do álbum, que percorre caminhos harmônicos diferentes. A faixa foi gravada ao vivo, voz e piano: fizemos três takes e a interpretação da Leila Pinheiro ficou muito forte, foi emocionante”, pontua Ricardo Bacelar, responsável por convidar a cantora para este mergulho profundo nas canções de João Donato.

“Para mim foi um imenso desafio visitar a obra do Donato da forma como a gente fez, ‘descontruindo’ o que havia em termos de arranjos, de concepção. Olhei para as canções e me joguei nelas, sem rede de apoio: acho que o Donato iria gostar imensamente, porque de fato viramos diversas canções do avesso”, conta Leila Pinheiro.

Juntos, Leila Pinheiro e Ricardo Bacelar selecionaram 12 canções, entre elas A Rã, Verbos do amor, Naturalmente e Flor de Maracujá. Previsto para chegar às plataformas em setembro, Donato conta com a participação de Jaques Morelenbaum no cello, que além de tocar em várias faixas, contribuiu nos arranjos do projeto.

Antes de Donato, Bacelar e Leila Pinheiro já haviam colaborado em dois outros projetos, lançados pela Jasmin Music. Em 2023, convidada por Roberto Menescal, Leila Pinheiro gravou Bye Bye Brasil – de Roberto Menescal e Chico Buarque – no álbum Nós e o Mar, que reuniu Ricardo Bacelar, Diogo Monzo e o mestre da Bossa Nova.

No final do mesmo ano, os dois lançaram o single Semente da Maré, de Guilherme Arantes, canção que Leila Pinheiro apresentou a Ricardo, ainda na fase de pré-produção do álbum em torno da obra de Donato.

Além de Leila Pinheiro e Ricardo Bacelar, Donatinho lança álbum com últimas gravações de João Donato

Era de se imaginar que o fruto não caísse tão longe do pé, mas para Donatinho, filho de João Donato, a música se tornou uma ligação ainda mais profunda com o pai. Após o sucesso do primeiro álbum deles juntos (Sintetizamor, 2017), vencedor do Prêmio da Música Brasileira, best seller no Japão e aclamado por DJ’s do mundo todo, pai e filho eternizam mais uma vez essa relação no novo lançamento musical de Donatinho, o álbum Sintetiza2, que tem como single de estreia a música Intuir.

Donatinho escolheu uma música que carrega consigo uma mensagem positiva: “Fizemos ela durante a pandemia, que foi um processo no qual tive que redobrar os cuidados para visitar meu pai, devido a gravidade do coronavírus e a idade já avançada dele, mas não paramos de fazer música mesmo que despretensiosamente. Fizemos ‘Intuir’ nesse cenário, tentando passar uma mensagem positiva. Tem até um trecho que diz: ‘Todo mundo vivo e de barriga cheia / João Donato vacinado na vitrola’ e representa bem a esperança que tínhamos naquele momento”, disse Donatinho.

Ele, que mantém uma imagem artística retrô futurista, revela que no primeiro álbum gravado trouxe seu pai mais profundamente para sua musicalidade pessoal, e agora, no segundo projeto, Sintetiza2, fez questão de estar mais por dentro do universo de João Donato, trazendo ritmos latinos e o jazz pra mesclar com o som vintage de seus sintetizadores.

O álbum que conta com grandes participações nacionais e internacionais é o último registro das últimas composições, voz e piano de seu pai, que faleceu em 17 de julho de 2023, por isso a escolha de celebrar sua carreira por meio deste lançamento.

Sintetiza2 será lançado pelo novo selo musical Sound Dept, e Donatinho se torna então a primeira aposta da empresa, marcando um passo ainda mais profissional em sua carreira.

“Sou um produtor musical que trabalha com bastante artistas independentes, e eles me procuram pela minha estética sonora. Sabem que eu coleciono sintetizadores e já esperam essa sonoridade vintage, que também é moderna. É sobre ser de verdade e não milimetricamente programado”, comentou ele.

Intuir, primeiro single, foi composto por João Donato, Donatinho, Tulipa e Gustavo Ruiz, produzida por Donatinho e Habacuque Lima, mixada e masterizada por Luiz Café, e será lançada ainda em agosto em todas as plataformas digitais.

Há sete anos, João Donato e Donatinho lançavam o single ‘Lei do Amor’

E quando duas gerações de geniais talentos entram em um estúdio para unir os universos musicais que os compõe? O resultado dessa alteração do cosmos se explica no incrível e inédito Sintetizamor, o álbum de um dos maiores ícones da MPB, João Donato com um dos mais inovadores músicos brasileiros dos últimos tempos, seu filho Donatinho, que assina a produção do disco.

O disco, que revelou o single Lei do Amor pela Deckdisc, é repleto de pianos elétricos, instrumentos analógicos e sintetizadores em sua vasta referência estética. Uma audição é o suficiente para agradar os sentidos daqueles que apreciam experimentações sonoras dentro de um pop moderno. Concepções que nasceram em Donatinho, que teve o cuidado nos arranjos, gravação e produção musical: “Nunca tinha me envolvido tanto em um projeto”, disse. “A proposta era trazer o Donatão para o meu universo e mostrar que ele continua jovem com 82 anos, mas ele nunca tinha feito um disco com esta sonoridade pop-eletrônica. Ele ficou amarradão”, revelou.

A ideia do dueto entre Donatinho e João Donato não era de hoje: “Já tinhamos essa ideia ha muito tempo. Talvez uns cinco anos”, disse.

Lei do Amor, de autoria deles e Rogê, foi produzida por Donatinho e gravada em seu estúdio Synth Love, assim como o novo álbum. “Eu acho que é a faixa que mais retrata o disco. É uma canção que eu canto junto com Donatão e a letra fala de amor, que corresponde com o título do álbum: Sintetizamor”.

As fotos, em apelo futurista e que são parte integrante do novo disco foram tiradas por Renato Pagliacci. Já Allan Jefferson, assina as capas do single e do album e já trabalhou para importantes estúdios como Marvel e DC Comics.

Donatinho já foi agraciado com o Prêmio de Melhor Álbum de Música Eletrônica de 2015 e apresentou ao mercado o inovador Zambê.