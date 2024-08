Dan Platzmann, baterista do Imagine Dragons, anuncia saída da banda

O baterista Dan Platzman, da banda Imagine Dragons, anunciou sua saída da banda por meio de suas redes sociais nesta quarta-feira, 21 de agosto.

Além de sua passagem pelo Imagine Dragons, Dan Platzman já integrou grupos de jazz, como a Berklee Rainbow Big Band, a Orquestra de Jazz Outreach Urban e a Berklee Concert Jazz Orchestra. Platzman entrou para o Imagine Dragons em 2011, três anos após a formação da banda, que atualmente é liderada por Dan Reynolds. Na época, ele substituiu Andrew Tolman. Até o momento da publicação desta matéria, o Imagine Dragons não havia anunciado um substituto para Dan Platzman.

Em seu perfil no ‘X’, Dan Platzman anunciou: “Após uma jornada incrível de mais de uma década, deixarei a banda incrível que é o Imagine Dragons,” disse Dan no comunicado. “Eu queria compartilhar minha mais profunda gratidão a vocês, fãs, pelo seu apoio inabalável e por compartilharem a alegria da música comigo. Conectar-me com todos vocês foi realmente o destaque deste capítulo.

“Estou animado para poder compartilhar mais em breve sobre os projetos nos quaisocos tenho trabalhado arduamente nos últimos meses centrados na minha maior paixão: trilhas sonoras e composições para filmes. Eu prometo que vocês serão os primeiros a saber. Fiquem ligados,” finalizou o ex-baterista do Imagine Dragons.

After an incredible journey of over a decade, I will be departing the amazing band that is Imagine Dragons. I wanted to share my deepest gratitude to you, the fans, for your unwavering support and sharing in the joy of music with me. Connecting with you all has truly been the… pic.twitter.com/UpyO1v1u19 — Daniel Platzman (@DanielPlatzman) August 21, 2024

Imagine Dragons lança o curta ‘LOOM (Short Film) no YouTube

A banda Imagine Dragons lançou recentemente um curta-metragem com performances de seu novo álbum, LOOM, como parte da série Extended Play da Vevo. O álbum já está disponível nas plataformas digitais através da Universal Music..

A apresentação foi gravada no icônico Conway Studios, em Los Angeles (EUA), e inaugura uma série que destaca artistas em ambientes especialmente elaborados e visualmente impressionantes, acompanhada de depoimentos exclusivos.

Dan Reynolds, o vocalista da banda, explora temas relacionados a relacionamentos e ao estilo de vida que define o grupo. Ben McKee descreve LOOM como o álbum “mais focado e intencional” da carreira da banda.

Imagine Dragons é anunciado como headliner do Rock In Rio 2024

A organização da edição especial de 40 anos do Rock In Rio anunciou que o Imagine Dragons será o segundo headliner confirmado para o festival. A banda, uma das mais populares do rock atual, é conhecida por sucessos como “Radioactive,” “Thunder,” “Believer” e “Whatever It Takes.”

Além do Imagine Dragons, também foi confirmado o cantor e compositor Lulu Santos, um dos artistas nacionais mais icônicos, com uma carreira que inclui clássicos como “Assim Caminha a Humanidade,” “Um Certo Alguém,” “Como Uma Onda,” “Casa (O Eterno Retorno)” e “Toda Forma de Amor.” Lulu Santos tem mais de 30 discos lançados desde 1982.

Esses nomes se juntam a Ed Sheeran, NE-YO e Joss Stone na programação do festival. A organização também anunciou a data para a venda do Rock in Rio Card, um ingresso sem data específica que garante acesso ao Rock in Rio 2024.

O Rock in Rio acontecerá nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro de 2024, na Cidade do Rock, no Rio de Janeiro.