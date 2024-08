Cantora Diana é encontrada morta em São Paulo

A cantora Diana, conhecida por várias canções famosas dos anos 1970, foi encontrada morta pelo filho nesta quarta-feira (21). Aos 76 anos, a intérprete de “Porque Brigamos” residia em Araruama, na cidade do Rio de Janeiro.

Em uma postagem no Facebook, André Iorio dedicou uma mensagem à mãe: “Vou sentir muita saudade de você. Das suas brigas, da sua genialidade, das suas conversas e das suas aventuras de shows pelo Nordeste, onde você se apresentava para o povo do Brasil,” disse André sobre Diana.

Apesar da mensagem, a causa da morte não foi informada. Quando encontrada desacordada pelo filho, Diana foi levada para um pronto-socorro em Iguaba Grande, mas, apesar das tentativas de reanimação, a cantora não sobreviveu.

Relembre quem era Diana

Ana Maria Nascimento Siqueira Iorio, conhecida como Diana, ganhou destaque nos anos 1970 com a canção “Porque Brigamos“, versão brasileira da música “I Am… I Said” de Neil Diamond, com a colaboração de Rossini Pinto.

Diana foi casada com o compositor e cantor Odair José, com quem fez parcerias musicais. A música “Foi Tudo Culpa do Amor“, lançada em 1974, também fez sucesso no país.

A cantora gravou ainda “Fatalidade” e “Ainda Queima a Esperança“, esta última uma composição de Raul Seixas. Raul também produziu o álbum “Diana“, lançado em 1972.

Conheça a canção original “I Am… I Said” de Neil Diamond e a inspiração de Diana em “Porque Brigamos”

A música “Porque Brigamos“, sucesso de Diana nos anos 1970, é uma versão em português da canção “I Am… I Said”, lançada por Neil Diamond em 1971. A versão brasileira, adaptada com a colaboração de Rossini Pinto, manteve a essência emocional da original, mas com a marca pessoal de Diana. A interpretação de Diana trouxe uma nova dimensão à canção, refletindo seu estilo único e sua capacidade de tocar o público com suas emoções intensas.