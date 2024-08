Dua Lipa: Deezer revela lista das mais ouvidas da artistas em seu aniversário  

Dua Lipa, uma das principais artistas do pop atual, está celebrando seu aniversário de 29 anos nesta quinta-feira (22). Com uma carreira cheia de hits, a cantora britânica continua a conquistar o público em todo o mundo, e no Brasil não é diferente.

Desde o lançamento de seu álbum de estreia em 2017, Dua Lipa tem dominado as paradas musicais, com canções que se tornaram hinos para seus fãs. A artista teve um pico de crescimento em streams em maio do ano passado, com um aumento de 152% no dia 3 de maio de 2023, em comparação com do o dia 1o do mesmo mês, reflexo de sua participação no Met Gala 2023.

A popularidade de Dua Lipa é particularmente forte em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte e Brasília, que lideram a lista de locais onde ela é mais ouvida no Brasil.

Para marcar a data especial, a Deezer compartilhou dados sobre a cantora incluindo um ranking com as músicas mais ouvidas no Brasil.

Bombas da 2° guerra são encontradas na casa de Dua Lipa

Durante uma obra na mansão de Dua Lipa, localizada na Inglaterra, foram encontradas várias bombas não detonadas da Segunda Guerra Mundial. Os explosivos, lançados por aviões nazistas, foram descobertos por uma equipe de construção, causando grande surpresa e preocupação tanto para a cantora quanto para seus vizinhos, devido ao perigo potencial que representavam.

A mansão, que está situada em uma área de conservação, foi adquirida por Dua Lipa em 2017 por US$ 7,36 milhões (aproximadamente R$ 40 milhões na cotação atual). A descoberta das bombas trouxe complicações adicionais para a cantora, que já enfrentava problemas com a reforma do local.

De acordo com o jornal Daily Mail, após a descoberta, Dua Lipa precisou investir uma quantia significativa em uma investigação minuciosa da área. Foi revelado que várias ruas ao redor da propriedade foram alvo de bombardeios durante a guerra, e os explosivos permaneceram ocultos por décadas.

Uma detonação controlada foi realizada para garantir a segurança, permitindo que as obras pudessem continuar. A reforma, que inclui a construção de uma piscina subterrânea, um estúdio de gravação, um cinema e outras instalações luxuosas, só foi aprovada após três anos de disputas legais com o conselho municipal, que inicialmente se opôs aos planos arquitetônicos.

Dua Lipa lança remix de ‘Illusion’ com dupla japonesa

Dua Lipa lançou um novo remix de seu single Illusion com a dupla de hip-hop japonesa Creepy Nuts, que alcançou grande sucesso com seu hit viral Bling-Bang-Bang-Born, a música número 1 na lista de meio de ano da Billboard Japão para 2024. O remix, intitulado Illusion (Creepy Nuts Remix), é a versão mais recente da faixa do álbum Radical Optimism de Dua Lipa, lançado em maio.

A música original, que trata de uma personagem se tornando assertiva após deixar para trás uma versão fraca de si mesma, alcançou o primeiro lugar na parada Hot Dance/Electronic Songs da Billboard e entrou no top 10 da UK Official Singles Chart. A faixa foi transmitida mais de 250 milhões de vezes globalmente, e o videoclipe acumulou mais de 35 milhões de visualizações.

A colaboração com Creepy Nuts começou quando Bling-Bang-Bang-Born da dupla japonesa chegou ao top 10 na parada Billboard Global 200 em março, atingindo o 8º lugar. Esse sucesso chamou a atenção de Dua Lipa, que pediu à dupla, composta pelo rapper R-shitei e DJ Matsunaga, para fazer o remix. Esta colaboração marca a primeira vez que Creepy Nuts trabalha com um artista de fora do Japão.

“Foi um novo desafio que trouxe à tona um novo lado nosso”, disse Matsunaga, enquanto R acrescentou: “Eu me envolvi no mundo que a letra de ‘Illusion’ de Dua Lipa retrata, deixando o ilusionista em mim aparecer nas novas letras que escrevi.”

Confira a lista:

1. Houdini

2. Don’t Start Now

3. Cold Heart (PNAU Remix)

4. Training Season

5. Dance The Night (From Barbie The Album)

6. New Rules

7. Levitating

8. One Kiss

9. Love Again

10. Illusion