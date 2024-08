Daniel Boaventura anuncia novo escritório e foco no mercado brasileiro  

O cantor Daniel Boaventura, conhecido tanto pelas novelas e musicais, quanto pela sua carreira na música, que já dura 20 anos, acaba de assinar contrato com a produtora carioca Os Lemos, escritório especializado em produção de espetáculos e gestão de carreiras artísticas.

Daniel é um daqueles cantores clássicos dos anos 1940 e 1950, que a gente imagina que já não existam na música popular. Clássico não pelo lirismo no cantar, mas pela postura envolvente e sedutora que nos faz recordar de Elvis à Sinatra, mas sem perder o tempero baiano, que o cantor carrega com muito orgulho.

A carreira internacional de Daniel Boaventura está a pleno vapor após as gravações dos DVDs no México e Rússia. Ao lado de Roberto Carlos, ele é o único cantor brasileiro a conseguir esgotar os ingressos na casa mais importante do showbusiness da América Latina, o Auditório Nacional na Cidade do México. Agora o foco é o Brasil.

Rodrigo Lemos, mais novo manager do artista e que comanda a produtora, promete focar no mercado nacional: “O Daniel já é um artista consolidado no mercado latino, particularmente no México ele é um pop star. O foco será mostrar pro Brasil essa jóia, que os gringos amam, mas é nossa, e assim possibilitar que o grande público tenha acesso a esse nível de música. Acreditamos que elegância não tem classe social e o objetivo é posicioná-lo numa prateleira pop sem perder a qualidade.”

Daniel Boaventura e sua equipe planejam uma tour especial ainda em 2024, onde o cantor interpretará seu repertório repleto de clássicos revisitados como My way, Corazon partido e Can’t take my eyes of you para os mais variados públicos em todo o país.

Em 2021, Daniel Boaventura investiu na carreira internacional e anunciou turnê no México

O cantor Daniel Boaventura anunciou em 21 uma apresentação no México, na prestigiosa casa de shows Auditório Nacional. O artista, que investiu em sua carreira internacional, encontrou no país norte-americano números impressionantes de sua performance artística junto aos seus fãs mexicanos.

Foram mais de 10 semanas no topo das paradas mexicanas, com 60% de seus fãs no país nas plataformas digitais e mais de 10 shows por ano no México, em venues para mais de 3 mil pessoas, passando pela Cidade do México, Monterrey, Guadalajara, Puebla, Queretaro, Valle de Guadalupe e outras importantes cidades do país.

Tudo começou em 2015, com um showcase da gravadora Sony Music, para 500 pessoas, e apenas 200 ingressos para pagantes. Não foi suficiente: todos os bilhetes se esgotaram, levando à necessidade de abertura total para o público e mais um show extra no mesmo dia. O que seria um encontro promocional acabou virando completamente comercial, provando a força do artista no país.

E, além do México, o cantor já marcou presença na Rússia, com um DVD gravado na capital, Moscou. As propostas de shows passam pela Argentina e Portugal, também mirando o mercado asiático, mais especialmente a China e as Filipinas, onde já começa a concentrar novos e expressivos fãs clubes locais.