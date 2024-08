Caldas Country Festival 2024 anuncia Gusttavo Lima como headliner  

O Caldas Country Festival 2024 anunciou nesta quarta-feira (21) três artistas que irão fazer parte de sua 17ª edição, nos dias 15 e 16 de novembro: Gusttavo Lima, Jiraya Uai e a dupla Rayane & Rafaela.

As novas atrações do Caldas Country se juntam aos nomes já anunciados: Zé Neto & Cristiano, Jorge & Mateus, Murilo Huff, Nattan, Edson & Hudson, Tomate, Guilherme e Santiago, Ralf e Luiz Claudio & Giuliano.

Aos 34 anos e com 13 milhões de ouvintes mensais no Spotify, Gusttavo Lima é hoje um dos grandes nomes da nova geração da música sertaneja. Em sua discografia, conta com oito projetos lançados, com destaque para o álbum Buteco do Gusttavo Lima com o qual conquistou Disco de Ouro em 2015.

O goiano Jiraya Uai tem se destacado por unir a mistura da batida eletrônica com funk e sertanejo, e seu maior sucesso Olha o Trem acumula mais de 25 milhões de visualizações no YouTube.

Já Rayane & Rafaela, outra atração do Caldas Country, são mineiras e iniciaram a carreira como compositoras; apadrinhada por nomes como Henrique & Juliano, a dupla passou a ganhar destaque na voz e hoje soma mais de 3,5 milhões de ouvintes mensais, com o grande sucesso Ali Te Ama acumulando 85 milhões de reproduções.

Tendo lugar em um dos berços do sertanejo, Caldas Novas (GO), o Caldas Country Festival é um marco no calendário nacional de eventos musicais há mais de uma década. Em 2023, o evento encantou uma audiência de 45 mil pessoas ao longo de mais de 20 horas de música, com performances de artistas como Bruno & Marrone, Ana Castela, Maiara & Maraisa, Hugo & Guilherme, Gustavo Mioto e Pedro Sampaio, entre outros.

Os ingressos para esta edição especial, programada para os dias 15 e 16 de novembro, estarão disponíveis para compra através do site Totalacesso.com.

Em 2022, Caldas Country Festival teve avião balada exclusivo com open bar

O Caldas Country Festival, em sua 15ª edição, teve à disposição de seu público presente, um Avião Balada com open bar incluso. A aeronave, com 174 poltronas, levou influenciadores, jornalistas e artistas, além dos fãs que puderam comprar seus assentos.

O voo saiu do Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP). A volta aconteceu na manhã do dia 15 de novembro daquele ano.

Atração do Caldas Country Festival, Gusttavo Lima reduzirá número de shows para ‘cuidar da família’

Gusttavo Lima, de 34 anos, surpreendeu seus fãs ao anunciar que irá reduzir significativamente o número de shows em 2025. Durante uma apresentação em Brumadinho, Minas Gerais, o cantor revelou que realizará apenas 50 shows ao longo do próximo ano, priorizando o descanso e o tempo em família.

“Vai ser um ano diferente na minha carreira”, disse Gusttavo durante o show, referindo-se a 2025. “Um ano para dar uma descansada. Tenho dois filhos para criar, uma mulher maravilhosa”, continuou ele, destacando sua decisão de focar mais em sua vida pessoal. O cantor, que já acumula 25 anos de carreira, refletiu sobre sua intensa rotina de shows e o impacto disso em sua vida familiar.

“São 25 anos de trabalho ininterruptos, de estrada, sem férias, cantando de quinta a domingo sem parar. As crianças já estão crescendo. Um já está com seis, outro com sete. É aquele momento que meus filhos só vão ter essa idade uma vez na vida”, comentou Gusttavo, enfatizando a importância de aproveitar essa fase com seus filhos.

Gusttavo Lima é pai de Gabriel, de sete anos, e Samuel, de seis, frutos de seu casamento com a influenciadora Andressa Suita. Ele concluiu seu discurso mencionando a saudade que sentirá dos palcos, mas reafirmando que a decisão foi tomada por uma causa nobre.

“A gente vai ficar com saudade uns dos outros, mas é por uma razão bem gostosa, pela família e o descanso. A gente cumpre os 50 shows e depois vê como é que vai ser. O bebê está cansado”, brincou o cantor, referindo-se ao seu apelido.