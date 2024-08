Lady Gaga exibe novo bulldog em vídeo, três anos após o roubo de seus cães

Em um vídeo publicado em seu perfil no TikTok, Lady Gaga apresentou seu novo animal de estimação, um Bulldog Francês.

A estrela pop postou um vídeo nesta quarta-feira (21) no qual aparece dançando com seu filhote ao som de seu mais recente lançamento, “Die With a Smile.” No vídeo, Lady Gaga exibiu o cão da raça bulldog francês, de pelagem cinza e branca.

A cantora filmou a si mesma usando uma maquiagem marcante no estilo Harley Quinn—batom vermelho brilhante, sombra azul e delineador preto—provavelmente em referência ao seu próximo filme, Coringa: Delírio a Dois enquanto segurava o novo membro da família.

Nos comentários do vídeo, um fã perguntou se o cachorro era um novo membro da família, e Lady Gaga respondeu com um emoji de coração rosa e outro de rosto chorando. Outros comentários também expressaram: “Preciso conhecê-lo imediatamente,” disse Dylan Mulvaney.

A intérprete de “Poker Face” é uma grande admiradora de Bulldogs Franceses. Recentemente, ela anunciou seu noivado com Michael Polansky e já tem outros três cães da raça: Miss Asia, Koji e Gustav.

Relembre o caso do roubo dos cães de Lady Gaga

O novo filhote chega à família após um incidente ocorrido três anos atrás, quando dois de seus bulldogs franceses, Koji e Gustav, foram roubados em Los Angeles enquanto passeavam com um cuidador. O funcionário foi baleado quatro vezes no peito. No início de 2021, Lady Gaga ofereceu uma recompensa de US$ 500.000 por informações sobre o paradeiro dos cães. Na época, a cantora expressou que seu “coração estava partido pelo roubo” e descreveu o cuidador como um “herói para sempre.“

Felizmente, os cães retornaram ilesos e cinco pessoas foram presas pelo roubo. James Jackson, Jaylin White e Lafayette Whaley enfrentaram acusações de tentativa de homicídio e roubo, enquanto Harold White e Jennifer McBride foram acusados de tentativa de homicídio, de acordo com o Departamento de Polícia de Los Angeles.

Jackson foi sentenciado a 21 anos de prisão, enquanto White recebeu uma pena de quatro anos. McBride, que não contestou a acusação de posse de propriedade roubada, foi condenada a dois anos de liberdade condicional. Fischer também revelou que precisou passar por uma cirurgia para remoção parcial do pulmão antes de receber alta do hospital.

Recentemente, McBride — que “encontrou os cães” dois dias após o roubo — processou Lady Gaga em fevereiro de 2023, alegando que a recompensa prometida de US$ 500.000 não foi paga. Em outubro daquele ano, um juiz do Condado de Los Angeles decidiu que McBride tinha “mãos sujas” e “não tinha direito” ao dinheiro da recompensa.

O juiz afirmou que a ação de McBride era “legalmente insustentável” devido ao seu “envolvimento no roubo” e que ela “não tinha o direito de se beneficiar da situação irregular ao tentar forçar o cumprimento do contrato.”

Fernanda Frühauf – Supervisionada por Marcelo de Assis