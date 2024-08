Thiago Aquino anuncia Manu Bahtidão como atração de DVD gravado na favela Paraisópolis  

O fenômeno do arrocha, Thiago Aquino, realiza no dia 4 de novembro a gravação do seu novo DVD na comunidade de Paraisópolis, em São Paulo, e anunciou nesta quarta-feira (21) a primeira convidada especial do projeto: Manu Bahtidão, cantora alagoana que desponta no forró com sucessos como Torre Eiffel e Daqui pra Sempre.

O DVD Hoje é dia de Favela, promete ser um marco na carreira de Thiago Aquino tendo como palco a comunidade de Paraisópolis em meio às celebrações do Dia da Favela. Com a parceria do Projeto Legado Paraisópolis, importante hub de negócios e empreendedorismo, e da Agência InHaus, especializada em entretenimento e Live Marketing, o audiovisual representa uma homenagem ao povo batalhador e sonhador da favela, em sua grande maioria nordestinos.

Somando mais 200 toneladas de equipamentos, a estrutura que está sendo preparada promete ser a maior já feita em uma comunidade, com direito a um palco principal e um segundo palco 360º.

Para fora dos limites da arena de futebol, os mais de 100 mil habitantes da comunidade poderão curtir o espetáculo em telões de transmissão espalhados por toda a comunidade.

Com 29 anos, Thiago Aquino acumula mais de 1 bilhão e meio de reproduções nas plataformas de áudio e marca sua presença nos principais eventos e festivais do Nordeste, atualmente expandindo seus horizontes para novas regiões como o Sudeste.

Fenômeno do Arrocha, Thiago Aquino é o mais requisitado para festas juninas baianas

Quando o assunto é São João, o cantor Thiago Aquino é o artista mais requisitado para as festas juninas realizadas na Bahia nos últimos anos. O jovem de 29 anos, que acumula mais de 1 bilhão de streams nas plataformas, é figurinha marcada nos principais festejos do período, no estado.

O levantamento foi feito pela Agência Sertão, baseado em dados de 217 municípios, entre os anos de 2022 e 2023, coletadas pelo Painel Junino, uma ferramenta de transparência pelo MP-BA*.

Nos últimos dois anos de festejos (pós-pandemia), as quatro atrações mais requisitadas do estado foram do Arrocha. A lista é encabeçada por Aquino, com 39 shows, seguido por Tayrone, com 30 apresentações, e Nadson com 29. TOP 10, também do gênero, o cantor realizou 26 apresentações, ocupando a 4ª posição.

O forró começa aparecer a partir da 5º colocação, com Tarcísio do Acordeon que se apresentou em 24 ocasiões, seguido por Mastruz com Leite, com 23 shows.

Atualmente, Thiago Aquino trabalha o oitavo volume da série Só Pedrada, trazendo o melhor do arrocha com o repertório mais gostoso, repleto de paixão e sofrência. O disco apresenta 13 faixas envolventes, incluindo sucessos próprios de Thiago como Não Sou Ex de Ninguém e Flagrante. Além disso, o álbum conta com regravações, como Evento Cancelado, Esperando Aviões, Sem Explicação e Digitando.

*Os dados levantados consideram apenas as contratações feitas diretamente pelos municípios, deixando de fora eventos privados e contratações realizadas pela Superintendência de Fomento ao Turismo do Estado da Bahia.