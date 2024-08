Gustavo Mioto repreende fã que jogou calcinha no palco, veja:

Recentemente, o cantor Luan Santana publicou um vídeo com sua namorada, Jade Magalhães, expressando sua emoção de se tornar pai.

Na legenda, ele escreveu: “Pai. Agora eu sou pai. Vocês que me viram como meteoro da paixão agora me veem como pai. E, sabe de uma coisa? Está sendo um prazer compartilhar essa fase da minha vida com vocês.”

Luan continuou: “Cheguei à etapa da vida que tanto esperei. Tenho uma mãe incrível cuidando de nós, um pai de respeito que me apoia em tudo, uma irmã muito inteligente e um amor para a vida toda. A diferença é que agora eu sou pai.”

Ele agradeceu: “Obrigado a todos que enviaram mensagens carinhosas e energias positivas. Que Deus abençoe nosso bebê.”

Luan também gravou seu mais recente DVD, “Ao Vivo Na Lua“, no Centro de Treinamento do São Paulo, em Cotia, Grande São Paulo. O show foi marcado por alta tecnologia, com uma impressionante imagem do espaço exibida em um telão gigante, criando uma atmosfera única.

Durante o evento, Luan interpretou “Violão”, uma música inspirada em sua separação de Jade Magalhães. Apesar do contexto da canção, os tempos mudaram e Luan está agora noivo de Jade. Ele compartilhou com o público: “Escrevi essa música quando me separei da Jade. No final, tudo ficou bem, mas eu imaginei como seria minha vida sem ela e a dela sem mim. E não seria fácil.”