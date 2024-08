Fiorella anuncia primeiro EP de “Meio Cidade, Meio Interior”  

Depois do sucesso de Faz Um Favorzão, que já acumula mais de 7 milhões de streams em menos de um mês do seu lançamento, agora Fiorella disponibiliza o primeiro EP do seu projeto Meio Cidade, Meio Interior.

Trata-se da faixa Espontânea Saudade, que chega em um compilado junto com mais quatro músicas, que ficam disponíveis nesta quinta-feira (22) às 21h em todas as plataformas digitais.

Seu videoclipe chega no YouTube nesta sexta-feira (23) às 12h e as demais seguem um cronograma de lançamento.

Muito feliz com tudo que vem acontecendo em sua carreira, Fiorella comenta: “Chegou a hora de disponibilizar mais cinco músicas desse projeto que ficou incrível! Isso é tudo o que eu sempre sonhei, foi tudo feito com muito carinho e estou muito feliz que o público está abraçando minhas músicas. Neste primeiro EP, em uma das faixas, ainda tem a participação do Fernando, meu “casquinha de bala”, onde regravamos uma música de Fernando e Sorocaba na versão cúmbia, e tenho certeza que vocês vão curtir muito”.

A faixa, que foi composta por Sorocaba, Ray Ferrari, Thiago Marcelo e Heitor Moreira, conta em seus versos a história de um casal que terminou, mas que o eu lírico ainda não conseguiu seguir sua vida.

Conversando com sua amada todo dia e curtindo tudo que posta, ela se sente muito “presa” a ele e não consegue esquecê-lo.

Meio Cidade, Meio Interior foi registrado em junho deste ano no Estu?dio Hangar, em Sa?o Paulo. Fiorella cantou 19 faixas, entre elas13 ine?ditas e 6 regravac?o?es, e ainda contou com um grande time por tra?s de toda produc?a?o: Fernando Zor e Ray Ferrari ficaram responsa?veis pela produc?a?o musical, Gui Dalzoto assinou a direc?a?o de vi?deo e o cena?rio foi criado pela Camela?o Cenografia.

Fiorella, jovem artista paraguaia, lança o projeto ‘Meio Cidade, Meio Interior’

Fiorella, a talentosa cantora paraguaia de apenas 15 anos, dá início aos lançamentos de seu primeiro projeto audiovisual, Meio Cidade, Meio Interior que já está disponível nas plataformas digitais pela Sony Music.

O título reflete o sucesso viral que a música Namorando Sem Namorar, em colaboração com a dupla Guilherme & Benuto, alcançou nas plataformas de vídeos curtos, acumulando mais de 130 mil criações e 125 milhões de visualizações.

Gravado em São Paulo e composto por 19 faixas inéditas e regravações que marcaram a trajetória da artista, o destaque inicial é o single Faz Um Favorzão, que foi abraçado pelo público na gravação do DVD, com seu refrão marcante.

Com uma letra que enaltece o empoderamento feminino, sobre a segurança de uma mulher que sabe o que quer dentro de um relacionamento, Fiorella promete encantar os ouvintes com seu talento e paixão.