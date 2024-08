Gilberto Gil e Mc Hariel lançam ‘A Dança’, saiba mais sobre o encontro de gerações:

Gilberto Gil, renomado ícone da MPB, e MC Hariel, artista destaque do funk paulista, estão lançando nesta quinta-feira (22), às 21h, o single ‘A Dança’. Esta música integra o próximo álbum de MC Hariel, “Funk Superação“, que será lançado em 29 de agosto.

A canção estará acessível em todas as plataformas digitais e é acompanhada por um clipe ao vivo que celebra a colaboração entre duas gerações musicais distintas. Através do YouTube, é possível receber uma notificação no horário do lançamento do single de Gilberto Gil e MC Hariel.

A faixa é aguardada com expectativa tanto por fãs de Gilberto Gil quanto de MC Hariel, e promete ser um marco na carreira de ambos os artistas, mostrando a capacidade da música brasileira de se reinventar e evoluir através da colaboração e inovação.

No perfil do Instagram, a Billboard Brasil e a Superação Funk divulgaram um trecho exclusivo da música junto ao clipe. O encontro dos cantor do funkeiro é considerado pela Billboard um “encontro de gerações”.

Em seu perfil no Instagram, MC Hariel escreveu sobre o funk e a parceria com Gilberto Gil

“Quando eu tinha 16 anos, fui abordado na entrada da favela do meu bairro. O policial me perguntou o que eu fazia da vida e eu respondi que meu sonho era ser cantor de funk. Ele caiu na gargalhada na minha frente e me disse que meu futuro seria em uma cadeira de rodas, morto por doenças ou a tiros, como muitos que estavam sendo assassinados na época. Mesmo já conhecendo a maldade, aquele dia foi especialmente difícil para mim. Eu voltei para casa me sentindo muito mal. Embora não estivesse envolvido com o crime e fosse apenas uma criança na época, nunca consegui entender o ódio gratuito que algumas pessoas têm por simplesmente ser quem somos,” contou o funkeiro.

Ele também citou o funk como um trabalho: “Hoje, mais de 10 anos se passaram, e muita coisa aconteceu. O trabalho duro e o suor derramado moldaram o que eu sou agora. Muitas gerações lutaram e até morreram para que o funk chegasse ao patamar em que está hoje”.

“O funk é uma realidade e uma das maiores potências do Brasil! Ter um dos maiores artistas da história deste país na faixa de abertura do meu próximo trabalho enche meu coração de felicidade, orgulho, força e inspiração para continuar nessa missão, que ainda está longe de acabar,” disse.

Na publicação, ele também agradeceu Gilberto Gil: “Muito obrigado, @gilbertogil. Sua presença é a realização de um sonho e um marco na minha carreira, além de um grande sinal de Deus para a minha vida. Agradeço pelo respeito, carinho e seriedade. Daqui a alguns dias, nosso som estará no mundo.

MC Hariel finalizou: “Diversas vezes duvidei de mim mesmo e pensei que o fim estava próximo, mas a fé me trouxe até aqui. Graças a Deus e ao funk!”

Gilberto Gil anuncia turnê de despedida dos palcos

Gilberto Gil revelou sua turnê de despedida, chamada “Tempo Rei“. A série de apresentações marcará o fim de sua carreira nos palcos, começando em Salvador no dia 15 de março de 2025 e encerrando em Recife no dia 22 de novembro do próximo ano. A venda de ingressos começará nesta semana.

A turnê incluirá diversas cidades brasileiras, como Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, Curitiba, Belém e Fortaleza. Em uma coletiva de imprensa, Gilberto Gil explicou sua decisão de concluir a carreira com esta turnê.

“Decidimos encerrar este ciclo após um longo processo de amadurecimento. O tempo nos mostrou que era hora de dizer: ‘Chega de tanta correria‘’”, disse o cantor.

Gil também comentou sobre seu estilo único de ensaio: “Há várias histórias sobre mim no meio musical. Uma delas é que cada ensaio meu é como um show. Enquanto outros músicos fazem soundcheck, eu faço um show”.

Ele continuou: “Diversos fatores influenciaram minha decisão de realizar uma última turnê, incluindo a reflexão sobre o mercado e as exigências físicas para grandes apresentações. Quero seguir fazendo música, mas em um ritmo diferente. Antes disso, teremos uma celebração especial com o público e a família. Vamos transformar as velhas formas de viver”.

Flora Gil também falou na coletiva: “É natural abordarmos o ‘tempo’ de várias maneiras e reflito sobre todas as viagens e turnês que fizemos. Foram 43 anos de estrada, viajando pelo país e pelo mundo com a música de Gil. Recentemente, traduzimos a carreira dele para o audiovisual e plataformas diversas. Agora, levamos essa trajetória completa para o palco nesta última turnê.”