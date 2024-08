Veja a combinação amorosa de Virgem com os 12 signos

Quando o assunto é amor, o signo de Virgem tende a ser reservado, prático e leal. Os virginianos valorizam a estabilidade e a confiança em um relacionamento, preferindo demonstrar seu afeto por meio de ações cuidadosas e gestos de apoio, em vez de grandes demonstrações de paixão.

Embora possam parecer um pouco críticos ou exigentes, isso reflete o desejo de aperfeiçoar a relação e assegurar que tudo esteja em harmonia. Virgem busca uma conexão profunda e significativa, baseada na honestidade e no respeito mútuo. Os nativos tendem a ser parceiros dedicados, que se empenham em construir um relacionamento sólido e duradouro.

A seguir, veja como Virgem se relaciona com os demais signos do zodíaco!

Virgem e Áries

Virgem e Áries são práticos, o que pode levar a um bom desenvolvimento na relação (Imagem: cggold | Shutterstock)

Os dois signos são práticos, o que pode levar a um bom desenvolvimento na relação, especialmente naquelas que envolvem conexões profissionais. O ariano tem mais iniciativa, já o virginiano é ótimo em executar tarefas. Além disso, a personalidade realista de Virgem pode indicar um caminho certeiro para as diversas ideias de Áries. Já nos relacionamentos amorosos, a natureza calorosa do ariano tende a não se alinhar com a cautela virginiana.

Virgem e Touro

Virgem e Touro são dois signos de Terra que combinam muito (Imagem: cggold | Shutterstock)

São dois signos de Terra que combinam muito. Afinal, ambos gostam de segurança, são trabalhadores, mantêm os pés no chão e tendem a construir um relacionamento baseado em companheirismo, respeito e confiança. No entanto, também existem as diferenças. Isso porque a natureza de Touro é mais tranquila e paciente, enquanto a do virginiano é exigente. Mas, se houver respeito, poderão encontrar o equilíbrio.

Virgem e Gêmeos

Virgem e Gêmeos são regidos por Mercúrio e, portanto, possuem características em comum (Imagem: cggold | Shutterstock)

São regidos por Mercúrio e, portanto, possuem características em comum. Ambos são adaptáveis e gostam muito de conversar. Todavia, a leveza e a inconstância de Gêmeos tendem a ser desafiadoras para o virginiano. Em uma relação de trabalho, pode dar certo. Já em um relacionamento amoroso, por sua vez, a situação pode sair do controle.

Virgem e Câncer

Virgem e Câncer podem superar os desafios da relação com muito respeito (Imagem: cggold | Shutterstock)

O canceriano tem uma natureza mais emotiva e menos prática. Contudo, também tem a capacidade de amolecer o coração do virginiano, o ajudando a abrir seus sentimentos e a expressar sua vulnerabilidade. Ademais, Câncer pode se sentir seguro com a lealdade e o comprometimento de Virgem. Os desafios podem estar relacionados à cobrança. Porém, caso haja respeito, poderão superá-los.

Virgem e Leão

Virgem e Leão são signos de natureza distintas (Imagem: cggold | Shutterstock)

São signos de natureza distintas. Virgem é prático, racional e objetivo, enquanto Leão é pura emoção e exibicionismo. No entanto, se houver o desejo de dar certo, as diferentes características poderão se somar. O leonino pode ser um ótimo incentivador para o virginiano. Por sua vez, Virgem pode ajudar o leonino a ser mais prático e a se estruturar melhor.

Virgem e Virgem

Virgem e Virgem é um encontro inclinado à identificação e afinidade (Imagem: cggold | Shutterstock)

Um encontro inclinado à identificação e afinidade. O desafio da relação pode ser marcado pela crítica, autossabotagem e insegurança de ambos. Todavia, se conseguirem harmonizar essas características, o relacionamento poderá ser baseado em muita confiança, lealdade e respeito. A conexão entre eles pode gerar produtividade nas tarefas e aumento da autoestima.

Virgem e Libra

Virgem e Libra são prudentes, inteligentes e ponderados (Imagem: cggold | Shutterstock)

Ambos são prudentes, inteligentes e ponderados. Porém, a conexão tende a fluir melhor em um relacionamento de trabalho ou em uma amizade. Isso porque, na questão afetiva, a instabilidade libriana tende a acionar a insegurança de Virgem, que entra no modo defensivo e acaba se afastando. Entretanto, se ambos estiverem realmente dispostos, um caminho será encontrado.

Virgem e Escorpião

Virgem e Escorpião costumam ser muito exigentes e autocríticos (Imagem: cggold | Shutterstock)

Os dois costumam ser muito exigentes e autocríticos. Porém, Virgem tem um senso prático e realista, o que pode incomodar a natureza emotiva e intensa de Escorpião. Além disso, a busca do escorpiano por profundidade no relacionamento pode também incomodar o virginiano. É uma relação em que normalmente não existe muita sintonia. Todavia, caso haja esforço de ambos, os desafios poderão ser superados.

Virgem e Sagitário

Virgem e Sagitário podem aprender muito juntos (Imagem: cggold | Shutterstock)

A tendência é que ocorra admiração mútua. Afinal, ambos são intelectuais, o que pode gerar uma ótima parceria nos estudos e nos programas culturais. Contudo, os dois signos podem lidar com suas personalidades de maneiras diferentes. Virgem é mais prudente e racional, já Sagitário é mais expansivo e aventureiro. Apesar disso, eles podem aprender muito juntos.

Virgem e Capricórnio

Virgem e Capricórnio é uma excelente combinação para relações profissionais (Imagem: cggold | Shutterstock)

A praticidade se faz muito presente nos dois signos. É uma excelente combinação para relações profissionais. Já nos relacionamentos afetivos, essa união pode se tornar um pouco monótona. Isso porque a praticidade de ambos dificulta a demonstração de sentimentos. No entanto, caso invistam no aprimoramento da relação, será possível equilibrá-la.

Virgem e Aquário

Virgem e Aquário pode fluir muito bem no aspecto intelectual (Imagem: cggold | Shutterstock)

A combinação entre Terra e Ar pode fluir muito bem no aspecto intelectual, rendendo boas conversas e ideias. Por outro lado, Aquário é adepto ao caos e a grandes mudanças, enquanto Virgem sempre busca por organização. Se forem bem trabalhadas, essas diferenças serão benéficas para ambos. O aquariano pode auxiliar Virgem a ser mais criativo em sua organização. Por sua vez, o virginiano pode ajudar Aquário a trazer mais ordem para o seu caos.

Virgem e Peixes

Virgem e Peixes são signos opostos complementares (Imagem: cggold | Shutterstock)

São signos opostos complementares. Ou seja, ao mesmo tempo em que podem aprender um com o outro, também podem apresentar muitas divergências. O pisciano vive em seu mundo de fantasias, já o virginiano está sempre pronto para deixar tudo mais realista e funcional. Contudo, Peixes pode trazer mais leveza à Virgem, enquanto este pode ajudar a concretizar os sonhos do pisciano.