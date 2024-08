Starsmith e Ellie Goulding se unem na inédita ‘Leave Me Slowly’  

Poucas parcerias deixaram uma impressão tão duradoura quanto a colaboração entre Starsmith e Ellie Goulding.

Finlay Dow-Smith, conhecido globalmente como Starsmith, tem sido um dos principais produtores no Reino Unido, trabalhando com um elenco estelar de talentos, incluindo Zedd, Kehlani, Lady Gaga, Jess Glynne e Paloma Faith.

Sua colaboração com Goulding no álbum de estreia da cantora, Lights, não só liderou as paradas de álbuns do Reino Unido, mas também vendeu mais de 2 milhões de cópias em todo o mundo, consolidando ambos os nomes na história da música moderna.

Starsmith aposta no gênero ‘Emotional Dance’

Leave Me Slowly, já disponível em todas as plataformas digitais como o Spotify e Deezer, que chegou ao streaming nesta sexta-feira (16), é inspirada por uma nova onda de música eletrônica – denominada por alguns como Emotional Dance, e por outros como Stutter House.

O novo single de Starsmith e Ellie Goulding é ao mesmo tempo uma referência nostálgica às suas produções passadas e um passo ousado para o futuro. A música captura a essência do que uniu Starsmith e Goulding em primeiro lugar: a paixão por criar músicas que tocam a alma e fazem a gente dançar.

Starsmith diz: “Inspirado pelos meus primeiros dias criando produções e remixes a partir de acapellas que eu baixava online, pedi para Ellie Goulding me enviar áudios dela cantando pelo WhatsApp para me inspirar. Eu queria um vocal para editar e brincar, e estes áudios dela foram a maneira mais rápida para começarmos a produzir as demos da faixa. No final do dia seguinte, o esboço da música estava pronto, e evoluiu para algo que me deixa incrivelmente feliz, reminiscente daqueles começos criativos e despretensiosos”.

Antes de Starsmith, Ellie Goulding se uniu a Calvin Harris em ‘Free’

O icônico produtor Calvin Harris retorna à música com o inédito single Free ao lado de Ellie Goulding. Eles apresentaram o single na residência de Calvin em Ushuaia no dia 19 de junho, com a gravação do audiovisual.

Os singles Need Your Love, Outside e Miracle juntos acumulam quase 7 bilhões de streams globalmente. No Reino Unido, todos os três singles estiveram no TOP 10 do OCC, com Miracle sendo o single de Calvin com maior tempo em primeiro lugar.

Os shows de Calvin Harris incluem datas no México, Marrocos, Países Baixos, França, Irlanda e Alemanha e seu teaser inicial foi visualizado mais de 1,5 milhão de vezes.

