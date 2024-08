Preta Gil anuncia retomada do tratamento de câncer - (crédito: TMJBrazil)

Preta Gil revelou que retomará seu tratamento contra o câncer. “Esta semana, fui internada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para exames de rotina, e foi identificado que é necessário reiniciar meu tratamento oncológico. Estou bem e sendo monitorada pelas equipes médicas”, informou cantora.

“Peço a todos que enviem boas energias, orações e vibrações positivas para que eu possa seguir com confiança. Em breve, estarei de volta”, acrescentou. Preta Gil recebeu o diagnóstico de câncer colorretal em janeiro deste ano.

Sigo confiante para vencer mais essa batalha! Um beijo com amor ?? pic.twitter.com/z98jdAovmY — Preta Gil (@PretaGil) August 22, 2024

Preta Gil retorna ao Hospital Sírio-Libanês para exames importantes

Preta Gil, aos 50 anos, foi readmitida no prestigiado Hospital Sírio-Libanês. A cantora, que está em tratamento contra o câncer colorretal, usou suas redes sociais para tranquilizar seus fãs e seguidores, esclarecendo que sua internação faz parte de um cronograma de exames médicos essenciais e que não há motivo para preocupação excessiva.

Embora o termo “hospital” frequentemente suscite inquietação, Preta Gil rapidamente aliviou a ansiedade dos que a acompanham. “Pessoal, estou bem, não há motivo para pânico. Estes exames são parte do meu tratamento, algo previsto e planejado pelos meus médicos. Estarei aqui por uma semana, mas é tudo para um bom propósito”, explicou a artista em seu Instagram, onde mantém uma comunicação próxima e aberta com seus seguidores, frequentemente atualizando-os sobre sua saúde e sua vida pessoal.

A jornada de Preta Gil no combate ao câncer colorretal tem sido marcada por coragem e transparência. Desde o diagnóstico, ela tem demonstrado resiliência, provando que é possível enfrentar uma doença desafiadora com força e otimismo. Seu retorno ao hospital para novos exames é uma etapa necessária para avaliar a eficácia do tratamento e assegurar que ela continue no caminho certo para a recuperação.

O câncer colorretal, que afeta o intestino grosso, requer monitoramento contínuo, e Preta Gil tem seguido rigorosamente as orientações médicas. Ela está recebendo cuidados de uma equipe de especialistas no Hospital Sírio-Libanês, um dos mais renomados centros de saúde da América Latina. Embora a internação possa parecer um retrocesso para aqueles não familiarizados com o tratamento, é, na verdade, um sinal de que Preta está em boas mãos e seguindo os passos adequados para vencer essa batalha.

Preta Gil não é apenas uma figura pública, mas também uma fonte de inspiração para muitos que enfrentam desafios semelhantes. Ela tem utilizado sua plataforma para destacar a importância da detecção precoce do câncer e os desafios do tratamento. Sua honestidade tem contribuído para desmistificar a doença e mostrar que, apesar das dificuldades, é possível enfrentar essa jornada com dignidade e esperança.

Preta Gil havia retornado aos palcos

Em uma entrevista ao programa Profissão Repórter, da Rede Globo, Preta Gil compartilhou como sua carreira foi impactada pelo tratamento médico. Após quase dois meses afastada dos palcos, a cantora retornou com grande entusiasmo dos fãs. Preta teve que cancelar toda a sua agenda de shows após ser diagnosticada com uma infecção bacteriana no rim. Em junho deste ano, ela precisou passar quatro dias internada para receber o tratamento adequado.

Confira a volta da cantora:

Saiba mais sobre a carreira de Preta Gil na música

Preta Gil, filha do cantor e compositor Gilberto Gil, é uma renomada cantora e atriz brasileira. Iniciou sua carreira musical no início dos anos 2000, destacando-se por seu estilo único que mistura MPB, pop, samba e funk. Seu primeiro álbum, “Preta“, lançado em 2003, a lançou ao cenário musical nacional.

Ao longo de sua carreira, Preta Gil lançou diversos álbuns e singles de sucesso, como “Sinais de Fogo” e “Sou Como Sou“. Ela é conhecida por suas performances enérgicas e seu estilo irreverente, que a consolidaram como uma artista versátil e inovadora.