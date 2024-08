Ozzy Osbourne lamenta morte de seu cachorrinho Rocky

Na última quinta-feira (22), Ozzy Osbourne compartilhou no Instagram que seu cachorrinho Rocky, havia morrido no início da semana.

“Há dois dias perdi meu bom amigo Rocky, que está ao meu lado há 15 anos”, ele legendou a postagem de uma foto sua segurando Rocky. “Te vejo do outro lado, meu amigo. Eu sempre te amo – Ozzy.”

Sua esposa Sharon Osbourne também compartilhou uma homenagem a Rocky no Instagram, um vídeo cheio de filmagens e fotos do cãozinho com música clássica.

“Perdemos um OG e o parceiro de Ozzy no crime ~ Rest Easy Rocky ”, ela legendou o post.

Vale lembrar que a família Osbourne adora pets e já passou pela dor de perder um animal de estimação. Kelly Osbourne anunciou a morte de sua cadela Polly nas redes sociais em 2021.

Os Osbournes anunciaram em um episódio recente do The Osbournes Podcast em junho que adotaram um cachorro que havia sido incendiado.

“Eu estava navegando no TikTok… e vi um anjinho, e ele foi incendiado e deixado [para trás], e ele era muito, muito magro. E um cara o viu, o salvou, e o Underdog Heroes Rescue o acolheu e basicamente salvou sua vida”, disse Sharon, sobre o cachorro.

Depois que a família elogiou o trabalho da organização de resgate e ponderou por que alguém seria tão cruel com um cachorro, Kelly, 39 anos, percebeu a personalidade do cachorro. “Depois que coisas tão terríveis foram feitas a ele, ele ainda está cheio de amor e é um cachorro feliz”, disse ela.

Ozzy Osbourne pede desculpas à Britney Spears após polêmica

Ozzy Osbourne pediu desculpas à estrela pop Britney Spears, depois de ter feito um comentário que gerou polêmica durante um episódio do podcast The Osbournes. Sua retratação foi motivada por um pedido de sua filha, Kelly Osbourne, que também participa do podcast.

Recentemente, ele expressou sua frustração ao afirmar que estava “farto de ver a pobre e velha Britney Spears”. Após refletir sobre o impacto de suas palavras, ele se desculpou publicamente: “Britney, eu realmente te devo um pedido de desculpas. Sinto muito por ter feito aquele comentário. No entanto, seria melhor se você não fizesse a mesma dança de m*rda todo dia. Mude alguns movimentos”, afirmou o ex-vocalista do Black Sabbath.

Kelly Osbourne saiu em defesa de Britney, afirmando seu apoio à cantora: “Eu amo sua dança, se isso te faz feliz, e sinto muito se algum de nós te ofendeu”. Sharon Osbourne, mãe de Kelly e esposa de Ozzy, também expressou seu carinho por Britney, embora tenha concordado com a crítica à repetitividade das danças.

“Eu amo Britney Spears, mas é a mesma dança todo dia. Eu realmente peço desculpas. Eu te amo e te acho linda”, acrescentou Ozzy. Em resposta às críticas, Britney Spears publicou um desabafo no Instagram, onde chamou a família Osbourne de “a família mais chata do mundo”. O post veio antes dela desativar suas redes sociais novamente, deixando em aberto se ela aceitará ou não o pedido de desculpas de Ozzy.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ozzy Osbourne (@ozzyosbourne)