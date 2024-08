P!nk e a filha Willow emocionam com ‘What About Us’ em convenção nos EUA

P!nk subiu ao palco do United Center em Chicago na noite final da Convenção Nacional Democrata de 2024, realizada na quinta-feira, 22, acompanhada por um poderoso grupo feminino. Ela se apresentou ao lado da filha Willow Sage Hart, de 13 anos, três cantores de apoio e um violão, oferecendo uma versão acústica de seu sucesso “What About Us“, que ficou no top 20 da Billboard Hot 100.

A apresentação foi especialmente emocionante para P!nk, pois ocorreu após vários pais e alunos discutirem as graves consequências da violência armada nas escolas dos EUA. A performance começou com P!nk cantando: “Nós somos holofotes, podemos ver no escuro / Somos foguetes, apontados para as estrelas“, seguida por Willow, que assumiu os vocais com seu doce soprano, entoando: “Nós somos bilhões de lindos corações / E você nos vendeu rio abaixo, longe demais“.

Willow já havia se juntado à mãe, a cantora P!ink em 2021 para o dueto “Cover Me in Sunshine“, quando tinha apenas 9 anos.

Antes da performance de P!nk, a banda Country The Chicks fez uma apresentação a cappella de ‘The Star-Spangled Banner‘. O trio já havia se apresentado no DNC virtual de 2020. Outros artistas que passaram pelo palco do DNC esta semana incluíram Jason Isbell e Mickey Guyton na segunda-feira, Patti LaBelle e o rapper americano Common na terça-feira, e Maren Morris, Stevie Wonder e cantor John Legend.

Assista a apresentação de P!nk: