KATSEYE lança seu álbum de estreia ‘SIS (Soft Is Strong)’ 

No último dia 16 de agosto, o grupo KATSEYE, lançou seu primeiro EP, SIS (Soft Is Strong), pela HYBE x Geffen Records. O título do EP acena para a irmandade que eles forjaram, apesar de virem de culturas muito diferentes.

As seis integrantes do grupo são: Daniela (Estados Unidos); Lara (Estados Unidos); Manon (Suíça); Megan (Estados Unidos); Sofia (Filipinas); e Yoonchae (Coréia do Sul).

Vale destacar que este é o primeiro grupo feminino global formado usando metodologias de desenvolvimento artístico do K-Pop.

A série documental da Netflix, Pop Star Academy: KATSEYE, que estreou em 21 de agosto, é um retrato convincente da jornada dos membros rumo ao estrelato global, incluindo informações sobre o programa exclusivo de treinamento e desenvolvimento da HYBE e da Geffen Records.

A série foi dirigida por Nadia Hallgren (Becoming) e produzida pela HYBE, Interscope Films e Boardwalk Pictures. “Popstar Academy: KATSEYE abre a cortina para um dos fenômenos mais fascinantes da indústria musical.”, afirmou a revista People ao divulgar o trailer.

Em entrevista para a Teen Vogue, Lara comentou sobre o single de estreia.

“Queremos que as pessoas ouçam a música e se juntem a nós e queiram estar com suas meninas e se unirem a seus amigos e irmãs”, acrescentou. “É realmente uma questão de irmandade e ser confiante, forte e poderoso e a melhor versão de si mesmo.”

No início deste mês, o grupo cantou Touch no Good Morning America. A faixa, produzida por Blake Slatkin, Cashmere Cat, Omer Fedi e Taka Perry, mostra o grupo refletindo sobre as complexidades do amor, sentimentos feridos e redescoberta da autoestima.

Durante a entrevista, Sophia, a líder do KATSEYE, contou como foi gravar no estúdio de Ryan Tedder.

“Quando entramos em [seu] estúdio, tivemos uma pequena conversa estimulante dele”, revelou. “Ele colocou cada uma de nós em uma posição que dizia: ‘Vá em frente. Você é uma estrela. Imagine que você está no palco, e toda a multidão está lá, e você está cantando para eles.’ Ele realmente nos ajudou a explorar nosso talento artístico.”

“A única coisa que me lembro tão bem que ele me disse e que ficou comigo para sempre é que quando gravei foi: ‘Faça de novo, mas não tenha medo. Você não vai quebrar o microfone. Vá em frente.'” Sophia continuou.

“Sabe, às vezes, quando você está no estúdio, você pode ficar intimidado pelo microfone e pelo quão nítidos são seus vocais, os fones de ouvido, tudo e as pessoas ao seu redor, mas ele simplesmente nos fez sentir tão confortáveis.”, finalizou.

O EP de cinco músicas também inclui a balada ao piano My Way, que captura as histórias autênticas das integrantes do KATSEYE e como elas abriram com confiança seus próprios caminhos na vida com resiliência e força.

A faixa foi produzida pelo fundador da HYBE. Bang “Hitman”, Slow Rabbit e Federico Vindver.

A música I’m Pretty justapõe a pesada bateria e harmonias angelicais enquanto o grupo celebra o poder transformador da autocura. Tonight I Might, uma música pop vibrante de estilo electro-dance infundida com um espírito rebelde e aventureiro, fecha o EP.

Ouça: