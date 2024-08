Netflix anuncia novo elenco para segunda temporada de One Piece

O início da produção da segunda temporada da série One Piece foi confirmado pela plataforma de streaming por meio das redes sociais. Depois do grande sucesso de audiência, One Piece — série baseada em mangá homônimo — retorna aos estúdios para sua segunda temporada. Junto com uma nova trama, um novo elenco foi divulgado pela Netflix. Os quatro nomes cotados e seus respectivos personagens são David Dastmalchian, como Mr.3, Camrus Johnson, como Mr.5, Daniel Lasker, como Mr.9 e Jazzara Jaslyn, como Miss Valentine.

Baseada em uma série de mangás japoneses, One Piece é uma história de aventura em alto mar. O enredo segue Monkey D. Luffy, um jovem aventureiro que embarca numa jornada perigosa para encontrar o precioso tesouro One Piece. Para ter sucesso em sua missão, Luffy precisa reunir uma tripulação disposta a navegar em mar aberto em seu navio.

Sua primeira temporada estreou em 2023 e foi avaliada em 8.3, segundo o IMDb. A produção e a roteirização são assinadas por Matt Owens e Joe Tracz e o papel principal é interpretado por Inaki Godoy. O seriado não é recomendado para menores de 16 anos.