Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este domingo (25/8)

O QUE DAMOS POR GARANTIDO

Data estelar: Lua míngua em Touro.

Por que será que aquilo que damos por garantido não nos atrai tanto quanto aquilo que não está sob nosso domínio e, por isso, nos desafia a que nos lancemos à aventura da conquista novamente?

Pela simples razão de que nosso reino humano é uma parte da natureza que não se acomoda nas forças instintivas, mas se projeta ao futuro em busca de invenções e reinvenções constantes, nunca se saciando com o que está seguro e sob domínio, porque a aventura é mais sedutora.

Nossa humanidade precisa fazer mais força para se acomodar no terreno conhecido e se dedicar a preservar as conquistas do que para se lançar ao futuro em busca de aventuras, e se ficar tempo demais sem se aventurar nossa humanidade acaba perdendo o brilho e se ressentindo por aparentemente estar tudo certo, mas sem excitação alguma.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)



Ainda que você sinta o sangue ferver de vontade de se lançar a alguma aventura criativa, procure deixar esse movimento para depois e, enquanto isso, se dedicar a colocar ordem em todas as questões do dia a dia.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Todas as loucuras e imprevisibilidades que marcam o ritmo dos acontecimentos, pessoais e mundiais, terão de ser domesticadas para servirem aos seus propósitos. Faça isso com astúcia, pelo bem de todos os envolvidos.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Mentalmente, você consegue ordenar tudo que acontece, mas ainda é difícil você conseguir agir de acordo a essa ordem, já que ela é evidente apenas para você, enquanto para todas as pessoas o caos continua.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Seria interessante você reunir algumas poucas e boas pessoas com que sua alma se sinta à vontade, para conversar sobre o futuro, se despindo de angústias desnecessárias, mas fazendo planos auspiciosos para todos.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Por mais difícil que tudo tenha se tornado, ainda assim sua alma encontrará diversas brechas por meio das quais continuar batendo na tecla que lhe interessa, e isso acabará simplificando o que agora parece complicado.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Procure se aproximar dessas pessoas com as quais se pode conversar abertamente, expondo suas inquietações mais profundas sem medo de evocar críticas ou adversidades. Conversar abertamente é um exercício libertador.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Agora é quando sua alma precisa se tornar o mais independente possível das opiniões e conselhos que as pessoas oferecem, tirando suas próprias conclusões e se atrevendo a agir de acordo. Isso será muito auspicioso.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Para que as pessoas ajudem você a realizar suas pretensões, é imprescindível que você converse com elas da forma mais cordial, leve e alegre possível, pois, assim elas se sentirão atraídas pelo que você falar.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Tudo que de melhor você imaginar, precisará de bastante esforço para ser realizado, porém, isso não significa que você deva achar tudo muito tedioso, ao contrário, o esforço há de ser pautado pela alegria.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Você nunca poderá ter certeza antecipada das reações que as pessoas teriam sobre o que você falar, porém, ainda assim será de grande valor você tomar a iniciativa e estudar os resultados. Conhecer a si e às pessoas.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

As condições são desfavoráveis para todas as pessoas, independente de classe social ou econômica, porque o mundo está de ponta-cabeça e não se pode prever com certeza o que virá a acontecer no passo seguinte.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Normalmente, sua alma preferiria a independência, mas nesta parte do caminho se apresenta a perspectiva de que através da construção de parcerias você consiga resultados infinitamente maiores do que com a independência.