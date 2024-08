Zé Neto e Cristiano cancelam agenda de shows por 90 dias

Nesta quinta-feira (22), Zé Neto e Cristiano anunciaram o cancelamento da agenda de shows por 90 dias para realizar o tratamento para depressão e síndrome aguda do pânico de Zé Neto.

“Em virtude de um tratamento para depressão e síndrome aguda do pânico, a qual o cantor Zé Neto será submetido, a partir de hoje, 22/08/2024, a agenda da dupla Zé Neto & Cristiano será suspensa nos próximos 90 dias”, começa a nota.

“Agradecemos o carinho e a compreensão de todos! Como vocês, estamos todos em oração para a plena recuperação de nosso Zé Neto”, finaliza o texto, assinado pela Equipe Zé Neto & Cristiano.

Entre as apresentações canceladas, estava o show desta sexta-feira (23) na Festa do Peão de Barretos. A dupla João Bosco e Vinícius foi anunciada como atração substituta.

“Lamentamos muito esta ausência! Mas, por motivos de força maior, o show de Zé Neto & Cristiano não acontecerá nesta sexta-feira, 23, conforme previsto“, informou a produção nas redes sociais.

Vale lembrar que no final de julho, Zé Neto se afastou dos palcos por causa de uma pneumonia. No começo de agosto ele teve alta e voltou a fazer shows.

“Obrigado pelo carinho, pelas palavras de apoio, pelas orações. Muito obrigado a todos os fãs, por todos os presentes que ganhei, um beijo no coração de vocês”, disse ele na ocasião.

Recentemente, Cristiano também passou por um susto: ele foi internado às pressas e submetido a uma cirurgia de emergência para a retirada da vesícula biliar, logo após uma apresentação em Arraial Estrelado, São Paulo. Durante esse período, Zé Neto assumiu os vocais sozinho para garantir que a agenda de shows não fosse afetada.

Zé Neto e Cristiano tem o segundo álbum mais ouvido no Spotify

No dia 21 de julho, a dupla sertaneja Zé Neto e Cristiano comemorou o segundo lugar na lista dos álbuns mais ouvidos da semana no Spotify.

Se trata do álbum Intenso, Vol 2 (Ao Vivo), resultado da gravação do DVD Intenso.

Vale lembrar que o projeto será lançado aos poucos no decorrer do ano. Ao todo foram 25 novas faixas gravadas ao lado das participações Luan Santana, Ana Castela, Simone Mendes, Léo Santana, Menos É Mais e Bruno César & Rodrigo – Bruno, inclusive, é o compositor de Foi Intenso.

Ainda em 16 de julho, eles também apareceram na segunda posição da lista Billboard Brasil Artistas 25.

Já na lista Hot 100, a dupla emplacou cinco faixas entre as 100 mais ouvidas nos serviços de streaming. A melhor colocada, na oitava posição, ficou com Foi Intenso, uma colaboração com Ana Castela.

“Estamos vivendo um sonho aqui hoje. Podendo gravar o repertório que sempre sonhamos, que é a nossa essência, tudo de que mais gostamos está aqui, e vocês estão deixando este momento ainda mais especial. O Intenso representa muito na nossa carreira, queremos romper com o comum, e acreditamos que isso está acontecendo”, comentaram Zé Neto & Cristiano.

