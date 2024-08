Daniel faz show emocionante em Barretos em memória de João Paulo

Daniel fez um emocionante retorno ao palco da Festa do Peão de Barretos após dez anos longe do evento. Na madrugada desta sexta-feira, (23) o cantor apresentou um show especial da turnê em homenagem a seu falecido parceiro João Paulo, que faleceu em um acidente de carro em 1997.

Visivelmente emocionado, o cantor não conseguiu conter as lágrimas durante a apresentação, especialmente ao interagir com Jéssica Reis, filha de João Paulo. No início do dia, Jéssica compartilhou em seu perfil no Instagram a expectativa para a noite. Ao final do show, o artista, conhecido pelo hit ‘Pergunte ao Dono do Bar‘, convidou Jéssica para se juntar a ele na performance da canção ‘Minha Estrela Perdida‘, um clássico da dupla.

A música ‘Te Amo Cada Vez Mais‘ também fez parte da noite, e Daniel aproveitou para prestar uma homenagem a João Paulo. “Foi após mais um show, quando entrei no elevador e ele ficou do lado de fora, que me despedi do meu amigo para sempre. Desde então, essa canção ganhou um novo significado para mim. Não há um dia em que eu suba no palco e não pense nele”, revelou o cantor, comovido pelo carinho do público.

Além disso, Lara, a filha de Daniel, de 14 anos, também subiu ao palco para um momento especial. Juntos, pai e filha interpretaram ‘Que Dure Para Sempre‘, sucesso da dupla João Paulo e Daniel, lançado em 1995.

Confira um trecho da apresentação:

Daniel volta a Barretos após 10 anos, canta com Jéssica e chora em homenagem a João Paulo#Daniel #Jéssica #Barretos #JoãoPaulo ? g1 pic.twitter.com/PbDY8D12M6 — Fernando Melo (@FernandoMeloOfi) August 23, 2024

Daniel no meio do público

Uma das surpresas da noite foi a participação do cantor Guilherme, que faz dupla com Santiago. Ele foi chamado por Daniel para cantarem juntos ‘A Loira do Carro Branco‘ em um palco montado no meio da arena. A música, gravada no último álbum em que João Paulo e Daniel fizeram juntos. Guilherme e Daniel encerraram sua apresentação cantando ‘De Outro Lado da Cidade’, sucesso da dupla Guilherme e Santiago.

Em seguida, Daniel interpretou “Só Você“, e convidou ao palco sua filha mais velha, Lara, de 14 anos, que já está seguindo a carreira musical do pai. Ela apresentou um trecho de “Menino da Porteira” e uma música em inglês, antes de cantar “Que Dure Para Sempre“, outro sucesso marcante da dupla João Paulo e Daniel.

Daniel também encantou o público com “Desejo de Amar“, a música que apresentou os irmãos de Brotas (SP) ao Brasil em 1990, e com “Hoje Eu Sei“, quando já estavam mais estabelecidos em 1992. Após um medley de “Aos Trancos e Barrancos” e “Fogo de Amor“, uma das maiores atrações da noite foi a enérgica “Eu Me Amarrei“.

Encerrando a apresentação na Festa do Peão de Barretos, Daniel cantou “Te Cuida Coração“, “Rosto Molhado” e “A Jiripoca Vai Piar“, momento em que chamou sua esposa para dançar no palco.

Daniel homenageará João Paulo em tour inédita em São Paulo

A conexão entre Daniel e João Paulo era tão profunda que parecia que eles eram irmãos de sangue. Eles eram inseparáveis e se completavam de maneira única. A sintonia entre eles era tão intensa que, até hoje, Daniel afirma sentir a presença constante de João Paulo ao seu lado no palco, oferecendo-lhe força e inspiração para continuar.

Ao celebrar 40 anos de carreira, Daniel preparou uma turnê especial em homenagem ao amigo. O show “Daniel 40 Anos Celebra João Paulo & Daniel” é dedicado ao repertório da dupla que tocou o coração do país na década de 1990. Mais do que uma simples homenagem, esses shows representam um marco na trajetória de Daniel, que revisita os maiores sucessos da época.

“Eu posso afirmar que este é o projeto da minha vida. Sem tudo o que vivemos juntos, eu não estaria aqui diante do público. Foram momentos incríveis que apenas a música pode eternizar. Tudo isso é graças a essa parceria, ao meu querido irmão e companheiro que nos deixou há 25 anos. É verdadeiramente gratificante perceber o impacto da música e saber que fizemos algo que permanece vivo e que novas gerações estão vivenciando”, comentou.

Fernanda Frühauf – Supervisionada por Marcelo de Assis