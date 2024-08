Coldplay lança single ‘We Pray’ com participações especiais

Na última quinta-feira (22), o Coldplay liberou seu novo single We Pray, com participação de Little Simz, Burna Boy, Elyanna e TINI.

“I know somewhere that heaven is waitin’/ And so we pray/ I know somewhere there’s something amazin’/ And so we pray/ I know somewhere we’ll feel no pain/ Until we make it to the end of the day,”, declara o refrão.

Vale lembrar que o Coldplay está atualmente no meio de sua enorme turnê mundial Music of the Spheres. De acordo com números relatados à Billboard Boxscore, a corrida arrecadou US$ 945,7 milhões e vendeu 8,8 milhões de ingressos desde o lançamento em março de 2022.

Isso a torna a turnê de maior bilheteria e mais vendida entre as bandas de rock nos quase 40 anos em que o Boxscore tem feito o acompanhamento de dados de shows.

O grupo está se preparando para lançar seu 10º álbum de estúdio, Moon Music, que será lançado em 4 de outubro e é liderado pelo primeiro single do LP, feelslikeimfallinginlove.

Vale destacar que o Coldplay “fez um grande esforço” para tornar o lançamento físico do álbum “o mais sustentável possível”, de acordo com um comunicado.

De acordo com a Billboard, cada LP de 140g conterá cerca de nove garrafas PET recicladas recuperadas de resíduos pós-consumo, e a versão em CD é considerada a “primeira do mundo” a ser lançada em EcoCD, criada a partir de 90% de policarbonato reciclado, também proveniente de resíduos pós-consumo.

Coldplay convida Shawn Mendes para cantar ‘Fix You’ em Munique

O Coldplay surpreendeu os fãs de Munique, na Alemanha, com um convidado especial, Shawn Mendes se apresentou cantando a faixa Fix You.

“Eu já tive a oportunidade de fazer muitas coisas especiais na minha vida, mas a noite passada foi algo que eu nunca, jamais esquecerei“, afirmou Shawn no Instagram

“Chris, você é a essência da humildade e do amor, dentro e fora do palco, e eu sempre serei inspirado por você e pela banda. Muito, muito obrigado por me receberem.”, finalizou.

Vale lembrar que na semana passada o cantor lançou dois singles, Why Why Why e Isn’t That Enough, que estarão em seu novo álbum. O material estará disponível nas plataformas digitais em 18 de outubro e marca o quinto disco de estúdio de Shawn.

O Coldplay também lançará um novo álbum, Moon Music, chegará no dia 4 de outubro. O grupo revelou a tracklist nesta sexta-feira (16) em um vídeo postado no Instagram.

Moon Music será composto por 10 faixas: Moon Music, feelslikeimfallinginlove, We Pray feat. Little Simz, Burna Boy, Elyanna & TINI, Jupiter, Good Feelings featuring Ayra Starr, “,” iAAM, Aeterna, All My Love e One World.

