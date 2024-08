Br’oZ se apresenta na Rede Globo pela 1ª vez, em 20 anos, veja:

Ao completar 20 anos de carreira, o grupo Br’oZ estreou na Rede Globo no último sábado, 24, no programa Caldeirão com o Mion .

Ao ser abraçado por Marcos Mion, apresentador do programa, Matheus Rocha, comentou: “A gente esperou 20 anos”, referindo-se ao sucesso de ‘Prometida’. André Marinho completou: “Sempre foi um sonho para a gente estar aqui”.

Durante a conversa, Marcos Mion refletiu sobre a participação do grupo na Rede Globo: “Isso aqui é a luta do artista brasileiro. A gente vê alguns artistas famosos e esquece o quão difícil e duro é esse meio. Às vezes, você até consegue ter sucesso, mas se mantém… É um meio muito difícil de sobreviver”.

Relembre a história do Br’oZ

A boyband Br’oZ se tornou conhecido no Brasil ao emplacar sucessos na novela “Esmeralda” do SBT em 2003. ‘Prometida‘ e ‘Se você não está aqui‘ foram os singles que foram febre na época. A banda é considerada a maior boyband da história da música pop brasileira e se formou durante o reality show, também do SBT, Popstars. O programa também foi responsável pela formação do grupo Rouge. Em 2003, o primeiro álbum do grupo vendeu mais de 100mil unidades em uma semana.

O grupo é formado atualmente por André Marinho, Jhean Marcell, Matheus Rocha e Oscar Tintel. A banda tem se apresentado em comemoração aos 20 anos de carreira e conta com uma mistura de sucessos do passado e novas músicas.

A banda continua em atividade, mas sem a presença de um dos vocalistas, Filipe Duarte, que anunciou sua saída do grupo em 2018. Desde então, Filipe tem focado em sua carreira solo. Após deixar o Br’oZ, ele também trabalhou com o grupo “Os Travessos“. Atualmente, Filipe está envolvido no projeto “Casa do Balanço“, um show que acontece quinzenalmente em Brasília e tem duração de quatro horas, destacando seu talento e versatilidade musical.

Em outubro do ano passado, o Br’oZ lançou o clipe de seu novo single “Do Jeito Que Você Sempre Quis“, que pode ser encontrado em todas as plataformas digitais, distribuído pela Radar Records.

“Representando a Radar Records e a 4i Entretenimento, estamos extremamente entusiasmados em participar dessa nova etapa da carreira musical do Br’oZ. Tenho plena confiança de que muitos sucessos ainda estão por vir“, afirmou Raul Junior, CEO da gravadora Radar Records.

No site oficial da banda, não há informações sobre os próximos shows da banda.

Confira a apresentação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Caldeira?o (@caldeiraocommion)

Fernanda Frühauf – Supervisionada por Marcelo Assis