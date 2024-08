DJ do Slipknot é hospitalizado com queimaduras graves após explosão - (crédito: TMJBrazil)

Sid Wilson, DJ da banda de metal Slipknot, foi hospitalizado no último sábado, 24, após uma explosão em uma fogueira em sua fazenda.

O artista fez uma publicação em seu perfil no Instagram enquanto estava deitado em uma cama de hospital, usando um tubo de oxigênio. No vídeo, ele tranquiliza os fãs: “Olá a todos, tive uma explosão no rosto. Estou bem. Vou ficar bem. Mas tive algumas queimaduras sérias no rosto e nos braços“, afirmou o marido de Kelly Osbourne.

“Você pode ver o telefone tremendo. É porque eu o estou segurando e estou tremendo. Eles estão fazendo alguns raios-x extras para garantir que eu não inalei nenhuma fumaça“, continuou o DJ. “Você vê que estou chamuscado ali. Minhas sobrancelhas estão chamuscadas. Minha boca está cheia de bolhas. Meu braço está bem ruim — os dois braços,” afirmou Sid.

Além disso, o DJ do Slipknot também comentou que tudo vai ficar bem e respondeu aos fãs que fará “o que for preciso” para voltar a trabalhar na turnê da banda. Horas depois, Sid postou um segundo vídeo, no qual explicou que estava sendo transportado para outro quarto com equipamentos melhores para tratamento de queimaduras. “Você pode ver que meus lábios foram muito atingidos. A pior parte são meus braços. Eles vão raspar minha cabeça, então diga adeus ao cabelo longo. Vai acabar logo“, disse o DJ na publicação feita no último sábado, 24.

“Mas, pessoal, estou bem. Estou bem… sou um soldado. Não exatamente, mas estou aguentando firme. Estou em boas mãos. Só queria vir aqui e deixar todo mundo saber que estou bem. Obviamente, se estou aqui falando com vocês do jeito que estou, não é terrível.” finalizou o integrante da banda Slipknot.

Já no último domingo, o DJ postou mais um pouco de sua recuperação em seu perfil durante a troca de curativos e escreveu: “@kellyosbourne tendo o efeito Florence Nightingale sobre mim “. ‘Florence Nightingale’, que o DJ se refere na legenda, é uma técnica que homenageia grupo de enfermeiras nos campos de batalha da Crimeia, com a missão de proporcionar um tratamento digno e humano aos soldados feridos.

Veja a publicação do DJ:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por SID / Dj Starscream/Slipknot (@sidthe3rd)

Slipknot divulga lista de músicas da turnê de 25 anos de carreira

A turnê de 25 anos do Slipknot promete ser uma experiência inesquecível para os fãs, com um repertório que revisita as raízes da banda e celebra sua trajetória única no cenário musical. Para mais informações sobre o line-up do festival e a venda de ingressos, os interessados podem acessar os canais oficiais do evento.

Nos dias 19 e 20 de outubro, o grupo se apresentará em São Paulo, no Allianz Parque, como atração principal do festival Knotfest. No primeiro show, a banda celebrará seus 25 anos de história com um setlist especial, enquanto na segunda noite, tocará o seu álbum de estreia na íntegra. Os fãs brasileiros também terão a chance de conferir a performance do Slipknot ao vivo.

Eloy Casagrande, baterista brasileiro de 33 anos, faz sua estreia como o mais novo integrante do Slipknot nesta sequência de shows. Casagrande, que sempre sonhou em tocar com a banda, agora faz parte desta turnê especial, trazendo seu talento e energia para os palcos ao redor do mundo.

A turnê começou em Noblesville, Indiana (EUA), trazendo um repertório focado em músicas anteriores a 1999, conforme declarado pelo vocalista Corey Taylor em uma publicação no Instagram.

Surpreendendo os fãs, a banda Slipknot revelou a setlist de sua turnê comemorativa de 25 anos de carreira, escolhendo faixas menos conhecidas e deixando de fora grandes sucessos como “Vermillion“, “Before I Forget” e “Duality“.

Fernanda Frühauf – Supervisionada por Marcelo Assis