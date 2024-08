Fãs de Anitta apontam possível novo affair da cantora: veja

No último domingo, dia 25, a teoria de que Anitta e a atriz Bruna Griphao estariam tendo um relacionamento secreto ganhou força nas redes sociais.

Anitta e Bruna foram fotografadas juntas em diversas ocasiões nos últimos dias, como, por exemplo, durante a viagem de férias da cantora. Além das férias, a atriz também está em Nova Iorque com Anitta, que está gravando seu próximo clipe. A aparição das duas juntas não passou despercebida pelos fãs.

Em uma publicação no X que já alcançou quatro milhões de usuários, os internautas destacam as situações em que elas foram vistas juntas e reforçam a teoria de que as duas estariam vivendo um romance.

A atriz também aparece em um vídeo compartilhado por Anitta na noite de domingo, dia 26. Além disso, a teoria sobre um suposto relacionamento dividiu os fãs, que comentaram: “Namorando? Não sei, talvez ficando e incluindo outras pessoas“, escreveu uma fã.

Confira a teoria completa no ‘X‘:

OHANNA FICOU EM CASA! Todos os indícios de que Bruna Griphao e Anitta podem estar namorando — A Thread; pic.twitter.com/z8jeQIEIHN — ângelo (@omigueelangelo) August 26, 2024

Rumores de romance e o novo clipe de Anitta

A cantora Anitta está em Nova Iorque gravando seu novo clipe ao lado de artistas renomados, como DJ Khaled e Fat Joe. Nas redes sociais, a cantora divulgou um trecho da gravação e também está compartilhando os looks que tem usado durante as filmagens. Até o momento da publicação desta matéria, informações detalhadas sobre o clipe não haviam sido divulgadas.

Anitta deseja reduzir ritmo da carreira para focar em si mesma

Anitta falou sobre a possibilidade de diminuir o ritmo de sua carreira durante um evento no Rio de Janeiro na última semana. Em entrevista à Quem, a cantora abordou a importância de respeitar seus limites. Ela mencionou que considera reduzir o ritmo desde antes dos 30 anos, mas sempre surge algo novo. “Vamos ver até quando eu vou aguentar”, afirmou, indicando que ainda não tem planos concretos de parar.

Mesmo com a agenda cheia, Anitta destacou a importância de aproveitar os momentos de descanso. “A gente descansa para ter força de voltar e trabalhar depois”, disse, enfatizando que, quando está fora do trabalho, conta com uma equipe para manter tudo em ordem, embora ainda goste de estar ativa de alguma forma.

“Às vezes, dá uma vontade de ficar uma semaninha sem fazer nada. Mas sei que vou ‘encacetar’ e querer tudo de novo”, continuou. Recentemente, a cantora também usou suas redes sociais para compartilhar como seria sua rotina dos sonhos por uma semana, revelando o desejo por um estilo de vida mais tranquilo e desconectado das exigências do mundo artístico, mas reconhecendo que logo sentiria falta da agitação.

“Hoje eu acordei com uma vontade de que minha rotina fosse: tomar café, ir pra academia, fazer meu cabelo, almoçar no shopping com uma amiga que veio visitar a cidade, trocar umas compras, ir no dentista, voltar pra casa, esperar meu marido voltar do trabalho, jantar com ele e deitar”, escreveu Anitta.