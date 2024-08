“Choro sempre que escuto”, diz filha de Eminem sobre ‘Somebody Save Me’

O cantor Eminem tem emocionado sua filha, Hailie Jade Scott, com algumas músicas lançadas recentemente. Hailie revelou que os videoclipes dessas canções são intensos demais para ela assistir, trazendo à tona memórias difíceis de sua infância.

Em seu podcast, “Just a Little Shady“, Hailie falou sobre as faixas ‘Somebody Save Me‘ e ‘Temporary’. Ela mencionou que assistiu ao videoclipe de ‘Save Me‘ uma única vez e não pretende assistir novamente. “Eu definitivamente choro toda vez que ouço“, disse a filha de Eminem. “Entre ‘Somebody Save Me’ e ‘Temporary’… Eu chorei muito, acho, com as duas músicas, mas especialmente com ‘Temporary’.“

A música ‘Somebody Save Me‘, que conta com a participação de Jelly Roll cantando o refrão, é considerada um pedido de desculpas de Eminem para seus filhos, incluindo Hailie, por ter escolhido as drogas ao invés deles durante seu período de vício. O videoclipe apresenta uma coleção de vídeos caseiros antigos de seus filhos, o que torna a experiência ainda mais emocional para Hailie.

Veja o clipe de ‘Somebody Save Me‘:

Já ‘Temporary’ aborda um tema diferente: Eminem reflete sobre o futuro e sua morte, pedindo para Hailie não sofrer por muito tempo e seguir com sua vida. A letra conta com termos pesados e também pode ser considerada introspectiva.

Hailie também compartilhou que essas músicas a fizeram perceber o quanto ela não estava ciente dos problemas do pai durante sua infância. “Sinto que meus pais fizeram um trabalho tão bom me protegendo que eu não percebia o quão ruins as coisas estavam. Mas, agora, como adulta, olhando para trás, é assustador pensar nisso. Acho que é por isso que fico tão emocionada, só de pensar que isso poderia ter acontecido.” comentou. No vídeo, a filha de Eminem também expressou solidariedade a todos que perderam entes queridos para o vício.

Relembre os problemas de Eminem com as drogas

Vale lembrar que o cantor Eminem quase sofreu uma overdose fatal em 2007 e chegou a consumir cerca de 20 pílulas para dormir e analgésicos por dia. Em abril deste ano, Eminem celebrou 16 anos de sobriedade, marcando o feito com uma foto dele segurando seu chip dos Alcoólicos Anônimos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marshall Mathers (@eminem)

Eminem desabafa sobre abandono do alter ego Slim Shady

Eminem recentemente abordou a evolução de sua carreira e a decisão de deixar seu alter ego, Slim Shady, atrás, um processo que começou com o lançamento de seu novo álbum, ‘The Death of Slim Shady (Coup de Grâce)’. Marshall Mathers, nome verdadeiro do rapper, explicou que deseja se afastar do papel de personagem controverso para focar em uma expressão artística mais autêntica.

Ele explicou que ‘Slim Shady‘ foi criado como uma forma de canalizar sua raiva e frustração durante um período difícil da sua vida, mas que agora ele está buscando novas formas de expressão. Em um vídeo especial da revista Complex, chamado “Slim Shady vs. Marshall Mathers: The Face-Off”, Eminem apresentou uma conversa simbólica entre ele e seu alter ego.

Eminem revelou que ‘Slim Shady’ desempenhou um papel crucial na superação de problemas pessoais e na conquista de seu espaço na música. No entanto, ele sente que não precisa mais desse alter ego para atingir seus objetivos e prefere que seu verdadeiro nome e sua música reflitam sua identidade atual.

“Eu cresci, cara. Minha base de fãs cresceu. O mundo mudou. As pessoas estão mais sensíveis agora. A cada duas semanas no TikTok, a Geração Z descobre você na segunda-feira e me cancela na terça”, comentou Eminem. Ele enfatizou que novas prioridades, como sua família e saúde mental, se tornaram mais importantes ao longo dos anos.

Reconhecendo a necessidade de se afastar de comportamentos antigos e insustentáveis, Eminem destacou sua busca por autenticidade em suas músicas, desejando que seus fãs vejam a pessoa por trás do artista. “Eu quase perdi minha carreira, minha família, minha vida. A vida tem sido ótima desde que você se foi”, afirmou o cantor.

Eminem afirmou que continuará sendo provocativo e abordando temas complexos em suas músicas. Ele acredita que essa transição reflete seu crescimento pessoal e artístico e está animado para explorar novas direções em sua carreira musical.

Fernanda Frühauf – Supervisionada por Marcelo Assis