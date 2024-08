Keanu Reeves é confirmado como dublador em Sonic 3

Neste domingo, 25, a Paramount Pictures confirmou que Keanu Reeves será o dublador do vilão Shadow no filme Sonic 3. Um vídeo postado nas redes sociais, mostra o personagem Sonic celebrando que o ator de Velocidade Máxima participará da continuação da saga.

Além do texto, a publicação inclui um vídeo em que Sonic aparece com os dedos cruzados, repetindo ansiosamente: “Por favor, por favor, por favor”. Em seguida, ele abre os olhos e vê Keanu Reeves. Logo depois, Sonic exclama: “Isso! Keanu, você é um tesouro nacional”, reforçando ainda mais a participação do ator como o personagem Shadow.

Veja o vídeo postado no Tiktok:

Keanu Reeves se junta ao elenco de “Sonic 3 – O Filme”, nova sequência de ação e aventura inspirada na famosa franquia de jogos da Sega

Sonic 3 – O Filme é uma comédia de ação e aventura deve estrear em dezembro deste ano, inspirada na famosa série de jogos de videogame da Sega. O longa é a continuação de “Sonic – O Filme” e “Sonic 2 – O Filme“. Na terceira edição da franquia, o Sonic (dublado por Ben Schwartz), o valente Knuckles, o equidna (Idris Elba), e a inteligente raposa Tails (Colleen O’Shaughnessey) unem forças para proteger a poderosa Esmeralda Mestra. Porém, um novo perigo se aproxima quando os militares da organização G.U.N., uma unidade especial, não conseguem localizar o corpo do Dr. Eggman (interpretado por Jim Carrey) no local da última batalha.

Shadow, o personagem que terá a voz de Keanu Reeves em “Sonic 3 – O Filme“, é um ser solitário e introvertido, conhecido por seu comportamento reservado e antissocial. Ele prefere a companhia de si mesmo e evita se envolver com os outros, mantendo uma distância emocional e física da maioria das pessoas ao seu redor. Shadow é um personagem de poucas palavras, focado e determinado, falando apenas o necessário antes de se engajar em um confronto. Sua atitude distante e sua fala calma e direta tornam-no um oponente enigmático e imponente, destacando-se como uma presença forte e misteriosa na saga Sonic.

Além disso, a Paramount Brasil divulgou uma sequência de imagens no Instagram sobre o filme, indicando que o novo trailer será lançado nesta semana. Confira:

Veja o teaser lançado pela Paramount Pictures, em fevereiro deste ano: