Réplica do sofá e roupas de Friends vão a leilão, saiba mais:

A série americana Friends completará 30 anos em setembro. Para comemorar a data, será realizado um leilão com 110 itens, incluindo uma réplica do sofá laranja do café Central Perk e peças de roupas usadas pelos atores durante as gravações.

O leilão dos artigos de Friends será realizado pela Julien’s Auctions no dia 23 de setembro, um dia após o aniversário de estreia da série (que foi lançada em 1994). Será possível participar do leilão presencialmente, na cidade de Los Angeles, ou através do site da Julien’s Auctions.

Os itens que farão parte do leilão já estão disponíveis para consulta online. Entre os artigos, estima-se que o sofá laranja do café onde os amigos se reuniam será o de maior valor. Feito em um estúdio, espera-se que o sofá seja leiloado por valores entre 2 mil e 3 mil dólares (aproximadamente entre R$10 mil e R$16 mil).

Além do sofá, outros itens, como casacos usados pelo elenco, também estarão disponíveis. Esses suéteres foram usados por Rachel (Jennifer Aniston), Ross (David Schwimmer) e Chandler (Matthew Perry).

Também estará disponível no leilão uma reprodução do troféu Copa Geller que foi usado na temporada 3, episódio 9, “The One With The Football“. Uma bicicleta em que Ross ensina seu filho Ben a andar, na temporada 7, episódio 9, “The One With All The Candy“, enquanto Phoebe, Chandler e Monica assistem. Também estarão disponíveis algumas réplicas dos roteiros de Friends.

Vale destacar que outro artigo disponível no leilão é um visita VIP para quatro pessoas aos arquivos globais da Warner Bros.

Friends: relembre a trilha sonora original da série

Friends, é considerada uma das séries de TV mais icônicas de todos os tempos, criada em 1994 por David Crane e Marta Kauffman, a popular sitcom narra as histórias de um grupo de amigos que moravam em Greenwich Village, um bairro localizado em Manhattan, em um dos endereços mais conhecidos de Nova York (EUA).

Rachel Green (Jennifer Aniston), Monica Geller (Courteney Cox), Phoebe Buffay (Lisa Kudrow), Joey Tribbiani (Matt LeBlanc), Chandler Bing (Matthew Perry) e Ross Geller (David Schwimmer) vivenciaram inúmeras aventuras hilárias, dramas pessoais, romances surpreendentes, e receberam celebridades em seus episódios, como os atores Bruce Willis, Christina Applegate, Reese Witherspoon, Jeff Goldblum, Winona Ryder, Ben Stiller, Julia Roberts, Jason Alexander, Jon Lovitz, além de grandes nomes da música, como Chrissie Hynde, da banda Pretenders, e Chris Isaak.

A trilha sonora de Friends foi lançada em 1995 pela Warner Music, através da Atlantic Records, e inclui 13 faixas de artistas como Lou Reed, Barenaked Ladies, The Pretenders, Hootie & The Blowfish, e The Rembrandts — estes últimos, intérpretes da música tema oficial da série, “I’ll Be There for You“.

Vale ressaltar que algumas faixas aparecem indisponíveis no Spotify, pois não estão licenciadas na plataforma no momento.