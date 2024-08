Anitta divulga regravação de ‘Mania de Você’, ouça:

Nesta terça-feira, 27, a cantora Anitta divulgou em suas redes sociais sua nova nova regravação em homenagem à cantora Rita Lee. A música ‘Mania de Você’ será tema de abertura da nova novela das 9 da Rede Globo, que também tem o mesmo nome.

A estréia de Mania de Você está marcada para o próximo dia 09 de setembro. A gravação de Anitta do clássico de Rita Lee já está disponível em todas as plataformas digitais. Anitta foi convidada pela produção do programa para regravar a música. Em uma entrevista ao site Gshow, Anitta demonstrou felicidade com a proposta de parceria:

“Amei o convite de revisitar ‘Mania de Você“, que é um clássico atemporal da nossa música e faz parte da vida de muita gente, inclusive da minha“. Na entrevista, Anitta também afirmou que acredita que ‘Mania de Você’ é uma música completa. “O grande desafio nessa produção foi encontrar uma nova forma de narrar esse clima de flerte e sensualidade, que a Rita escreveu tão bem pra gente“, completou Anitta.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Insta pessoal da aninha em Português (@qgdaanitta)

A canção, lançada em 1979 por Rita Lee faz parte do sétimo álbum da cantora. A música também é considerada a mais tocada e a mais regravada da artista, que morreu em maio de 2023.

Ouça a regravação de ‘Mania de Você‘ completa no Spotify:

Relembre a canção original, de Rita Lee:

Saiba mais sobre ‘Mania de Você’, nova canção de Anitta e nova trama da Rede Globo

A nova novela da Rede Globo, Mania de Você é o novo projeto do autor João Emanuel Carneiro. O escritor que fez sucesso em Avenida Brasil e Todas as Flores foi também responsável por selecionar um núcleo importante para a novela.

Nicolas Prattes, Agatha Moreira, Rodrigo Lombardi, Adriana Esteves, Chay Suede, Gabz, Eliane Giardini e Mariana Ximenes são os atores principais da trama. A novela tem direção artística do diretor Carlos Araújo e também segundo o site do Gshow, promete romance, drama, mistério, aventura e pitadas de humor.

‘Mania de Você‘ deve abordar a rivalidade de duas amigas, chefes de cozinha e será ambientada na cidade de Angra dos Reis, localizada no estado do Rio de Janeiro.

A personagem principal, Viola (Gabz) se muda para uma ilha em Angra dos Reis com o marido, um homem sem escrúpulos chamado Mavi, que vai trabalhar numa grande empresa de cibersegurança. Lá, Viola se torna melhor amiga de Luma (Agatha Moreira), uma rica estudante de gastronomia. Viola se interessa por este universo e se mostra bem mais talentosa do que Luma. Desiludida com o casamento, Viola corresponde à paixão de Rudá (Nicolas Prattes).

Fernanda Frühauf – Supervisionada por Marcelo de Assis