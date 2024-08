Pesquisador lança livro sobre cavaleiro esquecido na lenda do rei Artur

O pesquisador medievalista francês Emanuele Aroli lança, nesta terça-feira (27/8), na Livraria Circulares, três obras literárias de três gêneros diferentes, fruto de pesquisas históricas arturianas (baseadas na história do Rei Artur). Paleógrafo e arquivista, Aroli descobriu registros de mais um personagem na lenda do rei Artur: o esquecido e misterioso cavaleiro Segurant. Ao lado de nomes imortais como Merlin, Lancelot, Tristão, Perceval e Gilead, as narrativas do recém descoberto personagem compõem a Távola Redonda. Artur teria sido um rei que protegeu a Grã-Bretanha das invasões dos saxões no século 5, mas sua existência é um mistério estudado pelos medievalistas. No entanto, Artur e sua Távola Redonda, um rol de cavaleiros que ajudavam a defender o reino, eram personagens constantes dos romances de cavalaria da época.

Descoberto ao acaso, o primeiro fragmento descoberto por Aroli foi encontrado na Biblioteca do Arsenal (Paris) e deu início a um trabalho de reconstituição histórica de 10 anos em cinco países: França, Bélgica, Itália, Alemanha e Estados Unidos. A pesquisa resultou em 28 textos base para os três livros de Aroli. Após uma grande repercussão na França, o arquivista desembarca em Brasília para o evento de lançamento.

As três publicações do autor contemplam o romance Segurant, o cavaleiro do dragão, pela Editora Vestígio, um livro infantojuvenil homônimo pela Editora Yellowfante, com ilustrações de Emiliano Tanzillo e Alekos, e a graphic novel O cavaleiro do dragão, pela Editora Nemo. O romance e a obra infantil foram traduzidas para o português pelo próprio Emanuele, pesquisador poliglota. Os três livros formam o projeto intitulado Narrativas Medievais, do Grupo Autêntica.

Com parentes no Brasil, Emanuele estudou a língua portuguesa para conectar-se com as próprias origens e para poder traduzir as obras na linguagem mais fiel possível. Para o pesquisador, a literatura arturiana tem uma ligação com a literatura de cordel por serem ambas obras de literatura falada. “Foi um desafio traduzir termos medievais para o português. Quis conservar a literatura oral e o estudo da literatura de cordel foi uma inspiração”, explica.

A pesquisa de Aroli rendeu um documentário na França pelo Canal Arte. A produção resumiu os 10 anos de estudo em 90 minutos e leva o título de O Cavaleiro do Dragão: o romance perdido da Távola Redonda. “Viajamos por vários países para contar a história da descoberta!”, relata o autor. Confira o trailer do longa:

A escolha de três gêneros literários diferentes para a publicação da saga de Segurant parte da vontade do autor de tornar a história acessível para todos os públicos. “Acho que a descoberta não deve ser acessada apenas por especialistas. Os três livros têm uma abordagem diferente para todos entenderem. O romance foca na minha pesquisa, enquanto os outros dois exploram a saga do personagem”, argumenta.

Emanuele descreve que a busca por Segurant foi árdua, dificultada pelo fato de o nome do personagem ser mencionado apenas em contos do mago Merlim até agora. Os manuscritos foram juntados em um quebra-cabeça de histórias orais e documentos queimados pela Igreja Católica. “Estimamos que perdemos mais de 90% de registros da Idade Média que não podem ser restaurados”, lamenta o autor, que utilizou novas tecnologias de imagem para que os documentos ficassem visíveis.

Quando a Igreja censurou alguns livros proibidos, muitos dos registros restantes também foram extintos, apesar do sucesso dos romances arturianos. “A Igreja condenou a profecia de Segurant e a descoberta desse personagem contribui para a compreensão das lendas arturianas”,explica o pesquisador. As publicações de Emanuele revelam uma parte até então desconhecida da história medieval.

Serviço

Lançamento dos livros de Emanuele Aroli

Nesta terça-feira (27/8), às 19h, na Livraria Circulares (CLN 113 Bloco A Loja 7)