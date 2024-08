Dua Lipa curte férias com o namorado em Ibiza

Dua Lipa e seu namorado, o ator e modelo inglês Callum Turner, esquentaram a areia de uma praia em uma ilha espanhola exótica durante suas férias românticas em Ibiza. A cantorae seu namorado, o ator e modelo inglês, esquentaram a areia de uma praia em uma ilha espanhola exótica durante suas férias românticas em Ibiza.

De acordo com o site TMZ, o casal aproveitou o sol em um local privado ao longo da costa rochosa de Cala Llenya, se abrançando sob as ondas do Mediterrâneo. A cantora Dua Lipa também chamou atenção por estar usando um pequeno biquini colorido, enquanto ele exibiu seus músculos tonificados, usando apenas shorts e um chapéu de balde.

Em seu perfil no Instagram, a cantora publicou uma sequência de imagens da comemoração de seu aniversário durante as férias em Ibiza. Veja:

Casal celebra suas férias anuais em Ibiza

Dua Lipa, renomada cantora pop britânica, e Callum Turner, o ator britânico conhecido por papéis em filmes como ‘Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald’, começaram a se relacionar em 2018. Os dois, que no início mantiveram sua relação relativamente discreta, rapidamente se tornaram um dos casais mais comentados da mídia.

Em 2019, começaram a surgir rumores sobre o romance quando foram vistos juntos em eventos públicos e compartilhando momentos íntimos nas redes sociais. Eles frequentemente postavam fotos e vídeos juntos. A relação do casal ganhou destaque na mídia em 2020, quando foram fotografados em diversas ocasiões, incluindo eventos de gala e férias em destinos exóticos. Em 2021, o relacionamento se consolidou ainda mais, com ambos falando sobre o suporte mútuo e o impacto positivo que têm um na vida do outro.

Durante suas férias românticas em Ibiza em agosto de 2023, o casal também foi visto em momentos íntimos em uma praia. Sua aparição pública e a presença nas redes sociais continuam a manter o interesse dos fãs e da mídia.

Apesar de sua fama e do escrutínio da imprensa, Dua Lipa e Callum Turner conseguiram manter um relacionamento estável e carinhoso, equilibrando suas carreiras e vida pessoal de maneira admirável.

Dua Lipa: Deezer revela lista das mais ouvidas da artistas em seu aniversário

Nesta quinta-feira (22), Dua Lipa, uma das principais estrelas do pop contemporâneo, comemora seu 29º aniversário. Com uma carreira repleta de sucessos, a cantora britânica continua a encantar o público global, e o Brasil não é exceção.

Desde o lançamento de seu álbum de estreia em 2017, Dua Lipa tem dominado as paradas musicais, com suas canções se tornando verdadeiros hinos para seus fãs. A artista experimentou um aumento notável nos streams em maio do ano passado, com um crescimento de 152% no dia 3 de maio de 2023 em relação ao início do mês, um reflexo de sua aparição no Met Gala 2023.

Sua popularidade é especialmente intensa em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte e Brasília, que estão entre os principais locais onde ela é mais ouvida no Brasil. Para celebrar esta data especial, a Deezer divulgou dados sobre Dua Lipa, incluindo um ranking das músicas mais populares da cantora no Brasil.