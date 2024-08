Beyoncé e mais: famosos com sua própria marca de bebida

Na última semana, a cantora Beyoncé lançou sua nova marca, estreando no mercado de bebidas alcoólicas. A cantora, compositora e atriz lançou um uísque SirDavis em parceria com a Moët Hennessy, marca de um conglomerado de luxo frances LVMH.

O nome do uísque de Beyoncé, SirDavis, é uma homenagem ao seu bisavô, Davis Hogue, e a cidade do Texas, por isso o design da garrafa leva um cavalo. A bebida é inspirada nos uísques japoneses e escoceses e custa US$ 89 (cerca de R$ 488).

Segundo a revista People, ela não é a única celebridade que está no ramo das bebidas. Brad Pitt, Jason Momoa e Margot Robbie também são celebridades que lançaram suas próprias marcas de bebidas alcoólicas. Veja quais são:

Kylie Jenner: Sprinter

Kylie Jenner, famosa pelo reality show americano “Keeping Up with the Kardashians”, lançou em março deste ano sua linha de vodca com refrigerante em lata, chamada Sprinter. A bebida está disponível em quatro sabores: limão, toranja, pêssego e cereja preta. Cada lata possui 100 calorias e é livre de açúcar.

Segundo a descrição no site do produto, “Sprinter é feito com vodca premium e suco de fruta natural, perfeito para acompanhar sua diversão, com uma lata para cada ocasião.” O pacote com oito latas é vendido por US$ 20 (cerca de R$ 110).

Margot Robbie: gin Papa Salt

Margot Robbie ficou conhecida por seus papéis como Barbie e Arlequina, a atriz australiana lançou no ano passado, junto com seu marido Tom Ackerley e três amigos, o gin Papa Salt. Em entrevista à Forbes, ela revelou que o desenvolvimento da bebida levou cinco anos e envolveu 59 versões diferentes da receita. O gin traz uma mistura de sabores botânicos típicos da Austrália, como a flor de cera picante, além de notas de pimenta rosa e hibisco. O preço é de 87 dólares australianos (cerca de R$ 323).

Brad Pitt: The Gardener Gin

Brad Pitt, ator de “Clube da Luta” e “O Curioso Caso de Benjamin Button“, entre outros filmes, já tinha experiência no mundo dos vinhos e champanhes. Em 2023, ele lançou um gin estilo London Dry, inspirado na região sul da França. A bebida apresenta notas cítricas de toranja, limão e laranja e, de acordo com o site da marca, é produzida artesanalmente por Brad Pitt, Tom Nichol e a Família Perrin. O preço é de US$ 40 (aproximadamente R$ 219).

Blake Lively: Betty Buzz

Blake Lively, a protagonista do novo sucesso de bilheteria “É Assim Que Acaba” lançou a Betty Buzz em 2021, trazendo uma variedade de bebidas. A linha conta com três opções de sabores: tequila espumante com shiso de limão, tequila espumante com limonada defumada de carvalho, e bourbon espumante com cereja azeda, gengibre e maçã. Um pacote com quatro latas é vendido por US$ 15 (cerca de R$ 82).

Jennifer Lopez: Delola

Jennifer Lopez, cantora, compositora e atriz, lançou sua própria linha de spritzes prontos para beber, vendidos por US$ 23 (cerca de R$ 126). O Bella Berry é feito com vodca, o Paloma Rosa é à base de tequila, e o L’orange tem amaro como principal ingrediente. “Eu não sou uma grande consumidora de álcool, então queria algo que fosse realmente saboroso“, ela contou à revista People em abril deste ano. “Gostei da ideia de criar algo mais saudável e que fosse mais ao meu gosto, com ingredientes melhores e sem glúten.”

Emma Watson: Renais Gin

Emma Watson, uma das maiores estrelas de Harry Potter, e seu irmão Alex criaram o Renais Gin, um gin neutro em carbono feito a partir de “uvas para vinho recicladas”. Lançado este ano, o produto custa 45 libras (aproximadamente R$ 326) e está disponível apenas no Reino Unido.

Segundo a descrição no site da marca, “Selecionamos cuidadosamente os ingredientes para criar um gin único. Utilizamos cascas de uva recuperadas após a prensagem do vinho para fazer a base do nosso destilado, reduzindo o desperdício e produzindo um líquido excepcional. Ingredientes naturais, como zimbro, grãos do paraíso, flores de tília e mel de acácia de nossos produtores parceiros, completam o perfil de sabor vibrante do Renais.”

Fernanda Frühauf – Supervisionada por Marcelo Assis